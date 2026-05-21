Le professeur de chirurgie cardiovasculaire à la faculté de médecine de Tunis et directeur général du Centre national pour la promotion de la transplantation d’organes (CNPTO) Jalel Eddine Ziadi a souligné jeudi que le centre a réussi, depuis le début de l’année en cours à réaliser 6 opérations de prélèvement d’organes sur des personnes décédées cérébralement, ayant permis de réaliser plus de 8 greffes de rein et 3 greffes de cœur et de foie.

Ziadi a indiqué, au cours d’une journée de sensibilisation organisée par le CNPTO en partenariat avec la direction de la police technique, que la Tunisie a réalisé au cours de l’année 2025, un total de 45 greffes d’organes prélevés de personnes décédées cérébralement, réparties entre 22 greffes de rein, 11 greffes de foie et 12 greffes de cœur.

Il a précisé que la liste d’attente pour les opérations de greffe d’organes est longue, notamment pour les patients atteints d’insuffisance rénale, ajoutant que 1600 personnes doivent effectuer une greffe de rein.

En contre partie, les listes d’attente pour les greffes de foie et de cœur sont moins nombreuses, car les patients nécessitant ces organes ne sont pas en mesure d’attendre longtemps en raison de leur rôle vital, a-t-il ajouté.

Ziadi a affirmé que le don d’organes est un acte de solidarité qui se caractérise par sa gratuité et sa transparence, appelant les citoyens à inclure la mention de donneur sur leurs cartes d’identité nationale pour faciliter le don en cas de mort cérébrale.

Il a souligné que cette journée de sensibilisation s’inscrit dans le cadre des activités du centre visant à promouvoir le don d’organes.

Ziadi a relevé l’importance de la participation des représentants de la police technique, de la garde nationale, de la police et de la sécurité nationale à cette journée de sensibilisation, qui assument un rôle important dans les opérations de greffes d’organes notamment en matière de protection et de transport des organes, mise à part leur contribution à l’inscription de la mention de donneur sur les cartes d’identité nationale.

Il a noté que le nombre de personnes ayant la qualité de donneur est limitée (environ 16 mille personnes) faisant savoir que ce chiffre est insuffisant pour répondre aux besoins croissants.

Pour sa part, le chef de la sous direction de l’identification nationale à la direction de la police technique et scientifique Abdelkrim Saoud, a indiqué que cette journée a pour objectif de sensibiliser les cadres et agents à l’importance du don d’organes et à augmenter le nombre de titulaires de cartes d’identité nationale incluant la mention “donneur d’organes”.

“Pour obtenir la carte d’identité nationale incluant la mention explicite de donneur, un dossier doit être présenté à l’unité sécuritaire, que ce soit la police ou la garde nationale, comportant trois photos d’identité et la carte d’identité nationale originale ainsi qu’un formulaire rempli et signé par le responsable de l’unité” a-t-il souligné, ajoutant que cette opération est gratuite et ne nécessite pas de timbre fiscal.

Il a signalé que la police technique et scientifique met ses moyens à la disposition du Centre national pour la promotion de la transplantation d’organes, en mobilisant les cadres et agents pour permettre aux citoyens d’inclure la mention de donneur sur leurs cartes d’identité nationale.

Il convient de noter que cette journée de sensibilisation a été placée sous le thème “Carte d’identité de donneur”, dans le cadre des activités de sensibilisation du Centre national pour la promotion de la transplantation d’organes.