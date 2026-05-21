Le mois d’avril 2026 a été caractérisé par des conditions climatiques globalement contrastées. Sur le plan thermique, les températures ont été légèrement supérieures aux normales, avec une moyenne nationale de 18,2 °C, soit un écart positif de 0,8 °C, traduisant un mois globalement plus chaud que la normale climatologique (1991-2020), indique le bulletin climatique mensuel de l’INM.

Les températures moyennes du mois ont varié entre 13,5 °c à Thala et 20.9°c à Remeda. La température moyenne nationale (26 stations principales), a atteint 18,2°c, supérieure à la moyenne de référence (17,4°c) de +0,8°c. Les températures maximales moyennes durant ce mois ont varié entre 18,8°c à Thala et 28,8°c à Tozeur. Quant à la température maximale moyenne nationale, elle a atteint 24°c, supérieure à la moyenne de référence pour les mêmes stations qui est de 23,1°c (+0,9°c). Les températures minimales ont varié de 7,5°c à El kef et 15,6°c à Tozeur et Gabes. La température minimale moyenne nationale durant ce mois, était de 12,3°c, supérieure à la moyenne de référence (11,7°c) de +0,6°c.

Précipitations : Une forte variabilité spatiale

Les précipitations présentent une forte variabilité spatiale, avec un excédent marqué dans le nord et le centre, tandis que le sud a connu un déficit très important, et des cumuls quasi nuls dans plusieurs stations. Le bilan total des précipitations à l’échelle nationale (26 stations météorologiques principales) est de 874,5 mm contre une normale de 737,4 mm, soit 118,6 % de la normale. Cela traduit un excédent pluviométrique global sur l’ensemble du pays, malgré des disparités régionales importantes entre le nord, le centre et le sud.

La région du nord a connu un mois excédentaire avec un cumul (10 stations au nord) de 632,5 mm contre une normale de 458,2 mm, soit 138 % de la normale. Les excédents les plus marqués ont été observés au Cap Bon et au nord-ouest, notamment à Kélibia (261 % de la normale), Nabeul (237,5 % de la normale) et Jendouba (192,2 % de la normale).

Il est à noter qu’on a enregistré des épisodes de pluies très intenses, avec des quantités importantes relevées en une seule journée dans plusieurs stations du nord du pays. A Tabarka, un cumul de 42,8 mm a été enregistré le 14 avril, tandis qu’à Kelibia, 30 mm ont été enregistrés le 15 avril. La station de Jendouba a relevé un cumul de 35 mm le 2 avril. Un nouveau record mensuel pour le mois d’avril a été enregistré cette année à Kélibia, qui est de 100 mm.

Le centre du pays a enregistré des précipitations supérieures aux normales avec un cumul (7 stations au centre) atteignant 129,1 % de la normale. En revanche, le sud du pays a connu une situation de déficit pluviométrique très sévère, avec un cumul (9 stations au sud) limité à 13,8 mm contre une normale de 102,4 mm soit seulement 13,5 % de la normale. Plusieurs stations du sud, ont enregistré des précipitations quasi nulles notamment à Tozeur, Kébili, Matmata et Remeda. Il est à souligner que des quantités de pluies très élevées ont été également enregistrées dans plusieurs stations secondaires. Des cumuls mensuels ont atteint 313 mm à Aïn Draham, 229,2 mm à Sed Barbra, 193 mm à Sidi Hassoun et 158 mm à El Mida.

Les vitesses maximales du vent ont dépassé 100 km/h à Sidi Bouzid (104,4 km/h) et Kasserine (100,8 km/h), tandis que la majorité des stations ont enregistré des valeurs comprises entre 60 et 80 km/h. Le nombre de jours avec vent ≥ 60 km/h est plus élevé dans les régions de l’intérieur et du nord-ouest, notamment à Thala et Kasserine (9 jours), Tabarka (7 jours) et Sidi Bouzid (6 jours), alors qu’il reste faible sur le littoral et au sud (1 à 3 jours dans plusieurs stations).