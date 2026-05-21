L’ambassadeur de Tunisie en Irak, Chokri Latif, a mis l’accent sur le renforcement de la coopération touristique bilatérale et les préparatifs d’une saison estivale 2026 prometteuse, lors d’une visite effectuée mercredi au siège de l’Association des agences de voyage et de tourisme en Irak (ATTA) à Bagdad.

Cette rencontre directe avec les professionnels du secteur, annoncée sur les réseaux sociaux de la représentation diplomatique, s’inscrit dans la promotion de la destination Tunisie, visant à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération et à anticiper les besoins pour garantir le succès de l’été 2026. Le dialogue a permis d’examiner les moyens de stimuler le flux de voyageurs, porté par des indicateurs positifs et des réservations en hausse.

L’ambassadeur a rappelé que la solidité des relations fraternelles entre les deux pays a récemment permis de concrétiser des avancées majeures, notamment la suppression des visas d’entrée en Tunisie pour les détenteurs de passeports irakiens, sous réserve d’un séjour n’excédant pas 15 jours, deux fois par an. Il a également insisté sur l’impact crucial de la multiplication des compagnies aériennes assurant des vols directs ou indirects, afin d’accroître le nombre de visiteurs et de réduire le coût des billets d’avion.

De son côté, le président de l’ATTA, Haider Amer Al-Dajili, a qualifié les perspectives de la prochaine saison d’exceptionnelles au regard des préparatifs intensifs et des réservations déjà enregistrées. Il a souligné que les efforts conjoints ont abouti à des chiffres encourageants et que l’Association poursuit ses démarches, en coordination avec le ministère irakien du Tourisme, afin de mettre en place les meilleurs programmes pour dynamiser durablement le flux touristique entre les deux pays.