Trois universités tunisiennes prennent part aux assises de la Mediterranean Alliance for Research and Education (MARE), ouvertes lundi à Palerme, en Italie, et qui se poursuivront jusqu’au 22 mai.

Les universités de Tunis El Manar, de Sfax et de Kairouan participent à cette rencontre euroméditerranéenne organisée à l’Université de Palerme, en présence de représentants de l’Union pour la Méditerranée (UpM), ainsi que de diplomates tunisiens, algériens et marocains.

Selon des informations publiées par l’Université Tunis El Manar sur ses réseaux sociaux, les travaux portent sur plusieurs défis stratégiques communs aux pays méditerranéens, notamment la transition écologique, les énergies renouvelables, l’approche « One Health » (« Une seule santé ») et la transition numérique.

Les discussions visent également à renforcer l’intégration universitaire dans l’espace euroméditerranéen à travers le développement de doubles diplômes, de masters conjoints et de programmes de mobilité académique internationale.

La cérémonie de clôture réunira plusieurs universités européennes et méditerranéennes. La participation tunisienne y sera élargie avec la présence annoncée de l’Université de Carthage, aux côtés d’établissements issus du Maroc, du Liban, de la Jordanie et de l’Égypte.

Composée de onze universités italiennes, la MARE ambitionne de consolider les partenariats académiques entre les deux rives de la Méditerranée, en particulier avec la Tunisie, le Maroc, l’Algérie et la Mauritanie, et de contribuer au développement socio-économique régional à travers la formation de compétences hautement qualifiées.