Le Salon régional de l’entrepreneuriat et de la promotion de l’investissement s’est tenu, mercredi, dans le gouvernorat de Kébili, à l’initiative du commissariat régional de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées.

Destiné aux étudiants de l’ISET, cet évènement a pour objectif de leur faire découvrir les opportunités d’investissement soutenues par l’État dans divers secteurs, a indiqué à l’agence TAP le commissaire régional de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Sami Bakri.

Il a expliqué que le Salon régional accueilli par l’ISET, s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la famille, célébrée le 15 mai de chaque année.

Cet évènement permettra aux étudiants de mieux appréhender les perspectives d’investissement ainsi que les opportunités de travail indépendant offertes dans plusieurs secteurs, notamment l’agriculture, l’industrie, les domaines innovants, ainsi que le marketing des produits, sous ses formes numérique et traditionnelle.

Le commissaire régional a précisé que le programme du Salon a prévu plusieurs interventions portant notamment sur le programme “Raidet”, le régime de l’auto-entrepreneur et la loi d’accompagnement favorisant largement le travail indépendant.

D’autres interventions ont traité des incitations à l’investissement et du soutien à l’initiative privée, ainsi que de l’intelligence artificielle et des métiers du futur.

Les conférences se sont clôturées par la présentation de l’expérience du projet de l’espace culturel Houch Ennakhla (« House of Palm »), relevant du Groupement Nefzaoua de production médiatique, érigé en modèle de valorisation du patrimoine économique et social, ainsi que par le témoignage de réussite de Olfa Guaress, parvenue à donner une dimension internationale à son projet dans l’industrie agroalimentaire grâce à l’appui des structures d’accompagnement.

L’organisation de cette manifestation s’est effectuée en partenariat avec l’Institut supérieur des études technologiques (ISET) de Kébili et en collaboration avec le Groupe Nefzaoua de production médiatique ainsi que l’Espace Initiative.