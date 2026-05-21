En marge de sa participation à la 79e session de l’Assemblée mondiale de la Santé, tenue à Genève du 18 au 23 mai en cours, le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, s’est entretenu avec plusieurs responsables de haut niveau en vue d’examiner les moyens de renforcer les partenariats et la coopération dans le domaine de la santé.

Selon un communiqué du ministère de la Santé, Ferjani a souligné que la Tunisie constitue un partenaire important et actif dans la construction d’un système de santé mondial plus équitable et plus performant.

Lors de son entretien avec son homologue omanais, Hilal bin Ali bin Hilal Al Sabti, Mustapha Ferjani a affirmé que la numérisation, la protection des données et l’intelligence artificielle appliquée à la santé sont devenues des outils fondamentaux pour rapprocher les services de santé des citoyens, réduire les disparités régionales et renforcer l’équité sanitaire.

Il a également rencontré le secrétaire général adjoint de l’Union internationale des télécommunications, Tomas Lamanauskas, qui a salué les avancées réalisées par la Tunisie dans le domaine de la santé numérique et son adaptation aux évolutions technologiques.

Il a réaffirmé le soutien de l’organisation à cette orientation conformément aux standards internationaux, notamment en matière d’interconnexion des hôpitaux et des services d’urgence, d’intégration de l’intelligence artificielle et de sécurisation des données de santé à travers un cloud souverain, ainsi que pour le projet d’hôpital numérique en Tunisie.

Dans le cadre d’un événement africain consacré aux maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques, Mustapha Ferjani a mis l’accent sur l’importance de la prévention, du dépistage précoce et du renforcement des soins de santé primaires afin de réduire les maladies chroniques et les décès prématurés.

Au niveau arabe, le ministre de la santé a eu un entretien avec son homologue mauritanien, Thiam Tidjani. Les deux parties ont discuté des perspectives de coopération dans les domaines des médicaments fabriqués en Tunisie, de la santé maternelle et infantile, de la formation des médecins et de l’échange d’expertises, dans l’objectif de consolider un partenariat fructueux au service des intérêts communs.