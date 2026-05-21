La société turque “Aksa Composites”, filiale du groupe “Akkök”, acteur de référence dans la production de matériaux composites destinés notamment aux industries aéronautiques et aux applications à haute performance vient de confirmer un projet d’implantation en Tunisie portant sur la fabrication de fibres de carbone et de matériaux composites avancés, selon FIPA-Tunisie.

La société a été accueillie le 19 mai 2026, par l’Agence de promotion de l’investissement extérieur FIPA-Tunisia. Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté sur le choix du site d’implantation en Tunisie, en tenant compte des atouts du pays en matière de compétitivité industrielle, de disponibilité de compétences qualifiées, d’intégration dans les chaînes de valeur internationales et de positionnement stratégique à proximité du marché européen.

Ce projet d’investissement, estimé à 5 millions de dollars, s’inscrit dans une dynamique de montée en gamme de l’industrie tunisienne, visant à attirer des investissements à forte valeur ajoutée, favoriser le transfert de technologies et renforcer l’intégration du pays dans les filières mondiales de l’aéronautique et des matériaux composites, a précisé l’Agence sur Facebook.

Pour rappel, cette visite s’inscrit dans un processus structuré d’échanges engagé depuis plusieurs mois entre FIPA-Tunisia, le Groupement des industries tunisiennes aéronautiques et spatiales (GITAS) et Aksa. Elle fait suite à un premier contact établi lors du Hamburg Aviation Forum, qui a constitué une étape déterminante pour initier un dialogue autour des opportunités de coopération industrielle dans les secteurs aéronautique et des matériaux avancés.

Depuis ce premier échange, plusieurs rencontres, missions et visites de travail ont été organisées et ont permis de consolider l’intérêt de l’entreprise turque Composites pour l’écosystème industriel tunisien.

La délégation de Aksa Composites en visite en Tunisie a réaffirmé sa volonté de poursuivre activement les discussions dans les prochaines semaines, afin de finaliser les étapes opérationnelles de ce projet structurant pour l’industrie tunisienne.