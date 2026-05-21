L’ambassade de Malte en Tunisie a annoncé, mardi, le lancement officiel de la Chambre de commerce tuniso-maltaise, une nouvelle structure destinée à renforcer les échanges économiques et les partenariats d’affaires entre les deux pays.

Annoncée sur les canaux officiels de l’ambassade de Malte, cette initiative vise à donner un nouvel élan à la coopération bilatérale en capitalisant sur les liens historiques, géographiques, économiques et linguistiques qui rapprochent Tunis et La Valette.

Ce partenariat stratégique crée un espace d’affaires dynamique et offre des perspectives prometteuses aux opérateurs économiques des deux rives de la Méditerranée. La Chambre fait ainsi office de double tremplin, ouvrant aux acteurs tunisiens un accès privilégié au marché maltais en tant que porte d’entrée vers l’Union européenne, tout en offrant aux investisseurs maltais des débouchés importants sur le marché africain via la plateforme tunisienne.