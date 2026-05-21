Six entreprises tunisiennes des secteurs de l’agroalimentaire et des technologies de l’information et de la communication (TIC) participent, du 19 au 22 mai 2026, à une mission économique au Canada (Montréal et Québec). Organisée par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) et l’ambassade de Tunisie à Ottawa, cette initiative vise à renforcer les liens commerciaux et à stimuler des partenariats durables avec les opérateurs canadiens et la diaspora tunisienne.

La délégation tunisienne prend part également à la 3e édition des Rendez-vous d’affaires de la Francophonie, les 20 et 21 mai au Centre des congrès de Québec. Cet événement réunit plus de mille participants de 25 pays. L’enjeu est de taille : l’espace économique francophone représente un marché d’un milliard de consommateurs et près de 20 % du commerce mondial (1.600 milliards de dollars à l’exportation). En marge des rencontres B2B, les participants assistent à des panels axés sur l’internationalisation, la transition numérique et la diversification des marchés.

Annoncée sur les réseaux sociaux du CEPEX, la mission a débuté à Montréal par une rencontre de réseautage « 5 à 7 », inaugurée par l’ambassadeur de Tunisie au Canada, Lassâad Boutara. Appuyé par le Réseau Tuniso-Canadien des Affaires (RTCA) et la Jeune Chambre Tunisienne du Québec (JCTQ), cet événement a mobilisé des compétences de la diaspora, des représentants de la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA) et de la Chambre de commerce Canada-Afrique. Le programme se clôturera le 22 mai par des visites de structures canadiennes clés (chaîne d’épicerie internationale, accélérateur agroalimentaire, firme de conseil en technologies).

Cette mission économique s’inscrit dans une dynamique d’échanges bilatéraux très favorable pour la Tunisie. En 2025, le Canada est devenu son 16e client, avec un excédent commercial de 417 millions de dinars au profit de la Tunisie (523,6 MD d’exportations contre 106,6 MD d’importations, soit un taux de couverture de 491,2 %). Les flux portent sur plus de 800 produits, dont les principaux sont l’huile d’olive, les dattes, les produits de la pêche et les composants aéronautiques. Selon les analyses du commerce extérieur, le potentiel d’exportation tunisien non encore exploité sur le marché canadien est estimé à 256 millions de dinars.