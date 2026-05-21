L’examen des moyens permettant de renforcer la coopération bilatérale pour la période à venir, a été au centre d’un entretien qui a réuni, mercredi 20 mai 2026, le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, et David Tinel, représentant régional pour le Maghreb de la Société financière internationale (IFC), institution financière internationale membre du groupe de la Banque mondiale, actuellement en visite de travail en Tunisie.

Samir Abdelhafidh, a mis en exergue, lors de cette rencontre, les moyens de hisser la coopération bilatérale, mettant en relief les domaines prioritaires pour la prochaine étape, notamment les énergies renouvelables, le transport du phosphate, l’amélioration du climat des affaires et le soutien au secteur privé.

De son côté, David Tinel a réaffirmé la disposition de la Société financière internationale à poursuivre son appui à la Tunisie en matière de mise en œuvre de ses programmes de réforme et la réalisation de ses objectifs de développement, passant en revue plusieurs projets et programmes financés au profit du secteur privé.

Il a également salué les progrès enregistrés récemment par la Tunisie sur la voie de la transition énergétique, qui constitue aujourd’hui l’un des enjeux majeurs face à une conjoncture géopolitique instable.