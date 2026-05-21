L’Observatoire national du sport (ONS) a appelé les différents acteurs économiques et professionnels du secteur à participer à l’élaboration d’une étude nationale sur l’économie du sport en Tunisie.

L’initiative vise à dresser un tableau précis de la réalité et des besoins du secteur, à évaluer son rôle dans le développement, à identifier les opportunités d’investissement et d’emploi, ainsi qu’à mesurer son impact sur l’inclusion sociale et économique.

Pour garantir le succès de cette initiative stratégique, l’ONS cible un large éventail d’intervenants du paysage sportif tunisien. Sont ainsi invités à contribuer les fédérations et associations sportives, les salles de sport privées, les académies, les professionnels des médias sportifs et économiques, les organisateurs d’événements sportifs, les commerces de vente et d’importation d’articles de sport, les entreprises spécialisées dans l’aménagement d’infrastructures, ainsi que les acteurs des industries et services sportifs.

L’Observatoire a indiqué sur ses réseaux sociaux que les inscriptions se font en ligne via le lien forms.gle/jr97pxooyRcYNpth6.

Créé en 2003, l’Observatoire national du sport est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports. Sa mission consiste à observer et à évaluer le secteur du sport et de l’éducation physique, à réaliser des études stratégiques et à collecter des statistiques afin d’aider l’État dans la planification et le développement du sport national.