Les indicateurs d’activité des sociétés cotées en bourse font ressortir une hausse de leur revenu global de 4%, au premier trimestre 2026, par rapport à la même période de l’année 2025, pour se situer à 6,4 milliards de dinars contre 6,2 milliards de dinars, c’est ce qui ressort du rapport sur “l’évolution des indices et des revenus des sociétés cotées”.

D’après ce document, 75% des sociétés ayant publié leurs indicateurs du premier trimestre 2026, soit 53 sur 71, ont amélioré leurs revenus par rapport à la même période de l’année précédente.

Les 20 sociétés qui composent le Tunindex20 ont accaparé 4 milliards de dinars (ou 63% du revenu global), en hausse de 3,5% par rapport à la même période de l’année écoulée.

Au niveau sectoriel, on remarque qu’au domaine financier, les 12 Banques cotées ont réalisé un produit net bancaire (PNB) cumulé de 1 876 millions de dinars (MD) à fin mars 2026, en progression de 6,8%.

S’agissant du revenu global net des 7 sociétés de Leasing cotées, il a augmenté de 7,2%, pour atteindre 148 MD. Les 7 compagnies d’Assurances cotées ont vu, elles, le montant global des primes émises atteindre 614 MD contre 567MD, soit une importante progression de 8,3%.

Le Secteur Financier dans son ensemble a amélioré son revenu global au 1er trimestre 2026 de 7,1% par rapport à la même période de l’année écoulée.

Concernant le secteur des Biens de Consommation, le revenu global des trois grands groupes opérant dans l’agroalimentaire (Poulina Group Holding, Délice Holding et SFBT) a évolué de 1,9% à 1 527 MD.

Quant aux quatre concessionnaires automobiles (hors UADH), ils ont vu leur chiffre d’affaires global progresser de 4,5% pour se situer à 284 MD, au premier trimestre 2026.

Pour ce qui est du secteur des Services aux Consommateurs, le chiffre d’affaires global de deux enseignes de la grande distribution cotées en Bourse (Monoprix et Magasin Général) a enregistré une hausse remarquable de 6% à 486 MD.

Au total, sur neuf secteurs, six ont vu leurs revenus augmenter. Le secteur Télécommunications a réalisé la plus forte progression avec 11,3% suivi par le Secteur Sociétés Financières avec 7,1%. La plus forte baisse a été affichée par le Secteur Matériaux de base avec une régression de 23,6%.