L’appel d’offres concernant l’autoroute Tunis-Jelma dans son tronçon relatif à Ben Arous a été lancé, annonce le directeur régional de l’équipement, Noureddine Alimi, mercredi 18 juillet.

Il a précise que le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire vient également de lancer un appel d’offres national pour les travaux de réalisation de l’autoroute sur huit tronçons s’étendant entre les gouvernorats de Tunis, Ben Arous, Zaghouan, Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine et Gafsa.

Le premier tronçon de 11 km traverse le gouvernorat de Ben Arous. Il comprend un grand échangeur, 12 ouvrages hydrauliques et une station de péage.

La Commission des acquisitions au profit des projets publics dans le gouvernorat de Ben Arous avait décidé d’entamer la phase d’expropriation des terrains pour cause d’utilité publique au profit dudit projet, et recommandé à l’Office de la topographie et du cadastre (OTC) d’en élaborer le plan d’aménagement de détail.

Les superficies destinées à l’expropriation à Ben Arous s’étendent sur 156 ha répartis sur 76 lots de terrain situés dans les communes de Mornag et de M’hamedia.