Le forum organisÃ© par lâ€™agence Tunis-Afrique-Presse (TAP) sous le thÃ¨me “Lâ€™investissement dans les infrastructures sportives: pour une meilleure compÃ©titivitÃ© du sport tunisien”Â sâ€™est ouvertÂ jeudi matin au siÃ¨ge de lâ€™Union des RadiodiffusionsÂ des Ã‰tats Arabes (ASBU) Ã Tunis, Ã lâ€™occasion de la JournÃ©e de lâ€™information sportive qui sâ€™inscrit cette annÃ©e dans le cadre des cÃ©lÃ©brations du 65e anniversaire de la crÃ©ation de lâ€™agence, et en concrÃ©tisation de son rÃ´le actif dans le soutien au sport national et la promotion de la culture de lâ€™excellence.

Dans son allocution dâ€™ouverture, le prÃ©sident-directeur gÃ©nÃ©ral de lâ€™agence TAP, Najeh Missaoui,Â a soulignÃ© que lâ€™organisation de ce forum rÃ©pond Ã la volontÃ© de lâ€™agence, en tant quâ€™institution publique nationale, dâ€™Ãªtre un partenaire actif dans le soutien au sport tunisien.

Cela passe non seulement parÂ la couverture mÃ©diatique, a-t-il relevÃ©,Â mais Ã©galement par des initiatives et des dÃ©bats approfondis abordant les vÃ©ritables problÃ©matiques du secteur sportif, au premier rang desquelles figurent les infrastructures et Ã©quipements sportifs, qui bÃ©nÃ©ficient dâ€™une attention particuliÃ¨re de la part du PrÃ©sident de la RÃ©publiqueÂ ,KaÃ¯s SaÃ¯ed, eu Ã©gard Ã leur importance dans le dÃ©veloppement du sport dâ€™Ã©lite et la garantie des conditions de rÃ©ussite du sport tunisien.

Missaoui a fait remarquerÂ que le forumÂ sâ€™inscrit dans un contexte rÃ©gional et international particulier, avec notamment lâ€™organisation de la Coupe dâ€™Afrique des Nations de football (Maroc-2025), en plus de plusieurs manifestations continentales et internationales. “CeciÂ impose lâ€™unification des efforts entre les diffÃ©rents intervenants afin dâ€™Ã©laborer une vision intÃ©grÃ©e pour le dÃ©veloppement, la maintenance et lâ€™exploitation des infrastructures sportives de maniÃ¨re efficace et durable”, a-t-il insistÃ©.

Lâ€™agence TAPÂ est convaincue que les mÃ©dias sportifs jouent un rÃ´le central dans la rÃ©ussite de ces enjeux, a-t-il affirmÃ©, et ce Ã travers la diffusion dâ€™une culture de lâ€™investissement et la mise en valeur des expÃ©riences rÃ©ussies, au service de lâ€™intÃ©rÃªt supÃ©rieur du sport tunisien.

Le prÃ©sident-directeur gÃ©nÃ©ral de l’agence TAP a, en outre, soulignÃ©Â que lâ€™investissement dans les infrastructures sportives nâ€™est plus un luxe mais une nÃ©cessitÃ© impÃ©rieuse, “car il est impossible de parler de professionnalisme rÃ©el ou de compÃ©titivitÃ© sportive sans des espaces qualifiÃ©s et une infrastructure moderne rÃ©pondant aux normes internationales et offrant des conditions adÃ©quates aux sportifs”.

De son cÃ´tÃ©, la cheffe de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, NarjÃ¨s BeltaÃ¯fa, a affirmÃ© que le discours sur le sport ne se limite plus aujourdâ€™hui aux performances et aux rÃ©sultats, mais est dÃ©sormais Ã©troitement liÃ© Ã un systÃ¨me intÃ©grÃ© comprenant la formation, la gouvernance, le financement et surtout les infrastructures sportives, qui constituent le socle de toutes les politiques de dÃ©veloppement de la performance sportive.

“Les expÃ©riences internationales rÃ©ussies ont dÃ©montrÃ© que les succÃ¨s sportifs ne se rÃ©alisent pas uniquement grÃ¢ce Ã la volontÃ© ou aux talents individuels, mais sont le fruit dâ€™une vision claire, dâ€™un investissement intelligent, dâ€™infrastructures dÃ©veloppÃ©es et dâ€™une gouvernance saine”, a-t-elle poursuivi.

BeltaÃ¯fa a, dans ce sens, indiquÃ© que lâ€™infrastructure sportive est un investissement Ã long terme et non une simple dÃ©pense conjoncturelle, prÃ©cisant que toute stratÃ©gie visant Ã dÃ©velopper le sport sans accorder une attention suffisante aux infrastructures reste une stratÃ©gie incomplÃ¨te.

“Câ€™est ce que le ministÃ¨re de la Jeunesse et des Sports sâ€™emploie Ã concrÃ©tiser, malgrÃ© le fait quâ€™une part importante de ces infrastructures fait aujourdâ€™hui face aux dÃ©fis du vieillissement et Ã lâ€™augmentation des coÃ»ts de maintenance”, a-t-elle assurÃ©, notant que “le vÃ©ritable enjeu rÃ©side ainsi dansÂ lâ€™optimisation maximale de lâ€™investissement disponible, et non seulement dans son volume. Cet investissement revÃªt Ã©galement plusieurs dimensions, notamment lâ€™amÃ©lioration des conditions dâ€™entraÃ®nement et le dÃ©veloppement des talents”.

Elle a ajoutÃ© que le ministÃ¨re a entamÃ© lâ€™Ã©laboration de sa stratÃ©gie Ã partir dâ€™un diagnostic objectif et extrÃªmement prÃ©cis, portant sur lâ€™Ã©tat des infrastructures sportives en termes de sÃ©curitÃ© et de conformitÃ© aux normes internationales, ainsi que sur lâ€™Ã©tude de la rÃ©partition des infrastructures entre les rÃ©gions.

“Cette dÃ©marche repose sur une vision rÃ©aliste et progressive fondÃ©e sur plusieurs principes, dont les plus importants sont le renforcement de la gouvernance technique des infrastructures sportives, lâ€™encouragement encadrÃ© et rÃ©flÃ©chi du secteur privÃ©, ainsi que la conciliation entre lâ€™activitÃ© sportive et lâ€™amÃ©lioration des indicateurs numÃ©riques”, a-t-elle prÃ©cisÃ©.

La cheffe de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports a conclu en affirmant que les axes de lâ€™investissement dans les infrastructures sportives reposent essentiellement sur la rÃ©habilitation des infrastructures existantes et la crÃ©ation de nouvelles installations, ainsi que sur la rÃ©habilitation des grandes infrastructures sportives, notamment la rÃ©novation des grands stades (le stade olympique de Sousse, le stade Mustapha Ben Jannet Ã Monastir, le stade TaÃ¯eb Mhiri Ã Sfax et le stade Hamadi Agrebi Ã RadÃ¨s).

Il est Ã©galement prÃ©vu de lancer la reconstruction du stade olympique dâ€™El Menzah au cours du second semestre de lâ€™annÃ©e 2026, en plus de lâ€™investissement dans le sport de base en vue de bÃ¢tir une Ã©lite solide.

Pour sa part, le prÃ©sident de la Commission de lâ€™Education, de la Formation professionnelle, de la Recherche scientifique, et de la Jeunesse et des Sports Ã lâ€™AssemblÃ©e des ReprÃ©sentants du Peuple (ARP), Kamel Farrah,Â a indiquÃ© que les infrastructures sportives constituent un pilier fondamental du systÃ¨me de la jeunesse et des sports, et un levier de dÃ©veloppement Ã©conomique capable dâ€™attirer les investissements, de crÃ©er de la richesse et de gÃ©nÃ©rer des emplois.

“La rÃ©alitÃ© de ces infrastructures en Tunisie rÃ©vÃ¨le toutefois des problÃ©matiques structurelles, au premier rang desquelles figure lâ€™incapacitÃ© du cadre lÃ©gislatif Ã suivre les mutations, ce qui a conduit la majoritÃ© des infrastructures sportives Ã souffrir dâ€™un manque dâ€™entretien et de ressources financiÃ¨res limitÃ©es”, a-t-il expliquÃ©.

Ces difficultÃ©s sont Ã©galement dues Ã la nature de lÃ©gislations obsolÃ¨tes et fragmentÃ©es (lois de 1994 et 1995), a-t-il notÃ©, ainsi quâ€™Ã lâ€™interconnexion de certaines lois avec le Code des collectivitÃ©s locales, la loi relative Ã la lutte contre la violence dans les stades et la loi relative Ã la lutte contre le dopage, outre lâ€™ambiguÃ¯tÃ© concernant la propriÃ©tÃ© et la gestion, la complexitÃ© des procÃ©dures administratives et la faiblesse des incitations accordÃ©es au secteur privÃ©.

Farrah a ajoutÃ© que la lÃ©gislation sportive doit Ã©voluer dâ€™un simple outil de rÃ©gulation vers un vÃ©ritable mÃ©canisme dâ€™incitation Ã lâ€™investissement, Ã condition de rÃ©unir plusieurs prÃ©alables, notamment la clarification du rÃ©gime juridique des infrastructures sportives, la dÃ©finition de leurs catÃ©gories, la dÃ©termination des modes de gestion, lâ€™instauration du partenariat public-privÃ© et la simplification des procÃ©dures administratives par le remplacement des autorisations par des cahiers des charges.

Le rÃ´le attendu de la fonction lÃ©gislative, a-t-il dit,Â consiste Ã rÃ©viser le cadre juridique du sport afin quâ€™il soit en adÃ©quation avec les mutations Ã©conomiques et les exigences de lâ€™investissement, tout en exerÃ§ant le rÃ´le de contrÃ´le et en garantissant la cohÃ©rence des politiques publiques.

“Le soutien Ã lâ€™investissement dans les infrastructures sportives ne peut se concrÃ©tiser sans une rÃ©forme lÃ©gislative audacieuse et Ã©quilibrÃ©e, conciliant le rÃ´le social de lâ€™Ã‰tat, lâ€™efficacitÃ© de lâ€™investissement et les exigences du dÃ©veloppement durable”, a conclu le dÃ©putÃ©.

Le programme du forum comprend plusieurs interventions portant sur “La gouvernance des infrastructures sportives en Tunisie: la CitÃ© nationale sportiveÂ comme modÃ¨le”, “Le dÃ©veloppement des infrastructures sportives et leur rÃ´le dans la prÃ©vention des blessures”, ainsi que “Lâ€™expÃ©rience du Complexe sportif international dâ€™AÃ¯n Draham en tant que destination internationale et pÃ´le dâ€™investissement sportif”.

Il sera Ã©galement question du “RÃ´le des lÃ©gislations sportives comme mÃ©canisme de soutien Ã lâ€™investissement dans les infrastructures sportives en Tunisie”, de “Lâ€™adÃ©quation des infrastructures sportives aux besoins des sportifs en situation de handicap”, du “RÃ´le des mÃ©dias dans la diffusion de la culture de prÃ©servation des infrastructures sportives”, en plus dâ€™une intervention technique consacrÃ©e aux “Normes internationales adoptÃ©es en matiÃ¨re de gazonnement des terrains”.