La Tunisie conclura, mercredi 18 juillet, son adhésion officielle au Marché commun pour l’Afrique orientale et australe (COMESA), lors du Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres qu’abritera la capitale de la Zambie, Lusaka, les 18 et 19 juillet 2018, selon un communiqué, publié mardi 17 courant, par le ministère du Commerce.

La Tunisie sera représentée au 20ème sommet du COMESA par une délégation officielle présidée par le ministre du Commerce, Omar El Béhi, qui prononcera une allocution au cours de ce conclave auquel participent des chefs d’Etat et gouvernement des pays membres ainsi que des ministres du Commerce, des ambassades et des missions diplomates.

La Tunisie parachèvera avec son adhésion au COMESA les efforts déployés depuis janvier 2016 par les autorités en vue d’adhérer à ce groupement économique qui compte, désormais, 20 Etats africains membres et près de 625 millions d’habitants.

Le PIB de la région du COMESA est estimé à environ 1,2 trillions de dollars, se classant ainsi comme le plus grand des groupes commerciaux dans le monde avec une valeur des importations annuelles de près de 170 milliards de dollars et des exportations de 120 milliards de dollars.