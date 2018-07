Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie du centre (CCIC), organisent, du 07 au 14 octobre 2018, une mission économique multisectorielle à Addis Abeba, capitale de l’Ethiopie.

Il est prévu au programme de cette mission un forum économique, des rencontres institutionnelles ciblées et de networking, des visites de prospection de 2 Salons spécialisés (en agroalimentaire et matériaux de construction), ainsi que des rencontres professionnelles BtoB avec des opérateurs économiques éthiopiens, explique un communiqué de presse du CEPEX.

Le document souligne que l’Éthiopie a connu une croissance économique rapide au cours de la dernière décennie, avec un taux moyen d’environ 10% par an, selon des chiffres du FMI. Les prévisions de 2018 abondent dans le même sens. En effet, au cours de cette année 2018, l’économie éthiopienne devrait enregistrer un taux de croissance de 8,5%.

Pour stimuler son économie, le pays du Négus a mis en place un ambitieux programme de projets de construction d’infrastructures, notamment un réseau ferroviaire et un grand barrage. Et des experts soulignent également que l’industrie manufacturière est un élément clé du développement économique du pays.