La troisième session des consultations politiques tuniso-bulgares s’est tenue mercredi à Tunis, dans un contexte marqué par la volonté partagée des deux pays d’approfondir leur coopération bilatérale, à l’occasion du 70e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

À cette occasion, le Secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Mohamed Ben Ayed, s’est entretenu avec le chef de la délégation bulgare, Petko Doykov, Directeur général des relations bilatérales au ministère bulgare des Affaires étrangères, en présence de l’ambassadrice de Bulgarie à Tunis, Boriana Siméonova.

Selon une publication du ministère des Affaires étrangères sur ses canaux officiels, les deux parties ont salué l’excellent niveau des liens qui unissent Tunis et Sofia et réaffirmé leur engagement à consolider la coopération dans les différents domaines d’intérêt commun.

Dans ce contexte, le chef de la délégation bulgare a exprimé le souhait de voir se multiplier les visites de haut niveau pour marquer ce soixante-dixième anniversaire de coopération.

En vue de cette commémoration, Mohamed Ben Ayed a insisté sur la nécessité d’une préparation rigoureuse des prochaines échéances, afin de donner une nouvelle impulsion au partenariat entre les deux pays.