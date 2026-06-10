La candidature du village tunisien de Sidi Bou Saïd en vue de son inscription sur la liste du patrimoine mondial sera examinée lors de la 48e session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, qui se déroulera à Busan (République de Corée) du 20 au 29 juillet 2026.

Intitulé « Village de Sidi Bou Saïd : Hub d’inspiration culturelle et spirituelle en Méditerranée », le dossier tunisien figure parmi les trente nouvelles propositions d’inscription qui seront soumises au vote des 21 États membres du Comité entre le 24 et le 26 juillet, selon la newsletter officielle de l’UNESCO publiée mardi.

Ce site emblématique de la banlieue nord de Tunis, célèbre pour son architecture arabo-andalouse aux couleurs blanche et bleue, tente d’obtenir une reconnaissance propre et indépendante de celle du site de Carthage, auquel il est historiquement rattaché sur les listes de l’UNESCO depuis 1979.

Perché sur le promontoire du « Djebel El Manar » surplombant le golfe de Tunis, le village s’est développé à partir du XVIIIe siècle autour de la zaouia du saint soufi Abou Saïd. Mêlant anciennes résidences d’été de notables tunisois et habitations traditionnelles de pêcheurs, il forme un ensemble architectural préservé par un décret spécifique depuis 1915, qui continue d’attirer et d’inspirer les artistes.

Pour obtenir ce label autonome, le dossier cible principalement le critère de l’établissement humain traditionnel et celui associé à des traditions vivantes ayant une signification universelle. Les experts de l’organe consultatif ICOMOS évaluent actuellement l’intégrité physique du village ainsi que l’efficacité du plan de gestion mis en place par les autorités tunisiennes face aux fortes pressions touristiques, environnementales et aux risques d’instabilité géologique de la colline.

La session de Busan devra trancher sur une grande diversité de candidatures. Outre la Tunisie, la liste comprend notamment les plages du Débarquement de 1944 et le système de forteresses de Carcassonne (France), les sites de la porcelaine artisanale de Jingdezhen (Chine) ou encore les théâtres de l’Amazonie (Brésil). Les sites de Sebastia en Palestine et le paysage migratoire de Boma-Badingilo au Soudan du Sud feront l’objet d’un examen selon une procédure d’urgence.

Le calendrier de la session débutera le 19 juillet par une cérémonie d’ouverture. Les trois premières journées (21-23 juillet) seront consacrées à l’état de conservation des propriétés déjà inscrites. L’examen des nouvelles candidatures, dont fait partie la Tunisie, s’étalera ensuite du 24 au 26 juillet. Le suivi des délibérations se fera via la plateforme de diffusion en ligne de l’UNESCO.