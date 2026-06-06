Lâ€™ambassadeur de Tunisie Ã Abidjan, Zied SaÃ¢daoui, sâ€™est entretenu vendredi avec le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™AssemblÃ©e nationale ivoirienne, Alain Acakpo-Addra, dans le cadre des prÃ©paratifs dâ€™une prochaine visite de travail en CÃ´te dâ€™Ivoire dâ€™une dÃ©lÃ©gation du Groupe dâ€™amitiÃ© parlementaire tuniso-ivoirien.

La rencontre, tenue en prÃ©sence de la directrice gÃ©nÃ©rale de la CoopÃ©ration internationale, Mouminatou Diaby, a portÃ© sur les modalitÃ©s dâ€™organisation de cette visite ainsi que sur les perspectives de renforcement de la coopÃ©ration entre les institutions parlementaires des deux pays.

Les discussions ont Ã©galement portÃ© sur le dÃ©veloppement des relations entre les deux AssemblÃ©es et sur le rÃ´le de la diplomatie parlementaire dans le rapprochement entre les peuples tunisien et ivoirien et le renforcement de la coopÃ©ration bilatÃ©rale.

Les deux responsables ont soulignÃ© lâ€™importance de cette visite pour consolider le dialogue parlementaire, favoriser le partage dâ€™expÃ©riences et impulser une nouvelle dynamique au partenariat tuniso-ivoirien dans les domaines dâ€™intÃ©rÃªt commun.

Ils ont rÃ©affirmÃ© leur volontÃ© commune dâ€™approfondir la coopÃ©ration entre les deux institutions et de renforcer les liens dâ€™amitiÃ© entre la Tunisie et la CÃ´te dâ€™Ivoire.