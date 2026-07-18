La Tunisie traverse une crise énergétique majeure en ce mois de juillet 2026. L’écart structurel entre une demande en forte hausse et les capacités de production réelles de la STEG (Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz) contraint le pays à des coupures d’électricité tournantes. Si ces délestages évitent le black-out général, ils frappent de plein fouet le tissu industriel, en particulier les PME, désormais confrontées à des ruptures de production et à des surcoûts financiers massifs.

Des chaînes de production à l’arrêt et des marchés menacés

Les interruptions de courant non planifiées désorganisent les processus de fabrication. Selon l’Union des petites et moyennes industries (UPMI), ces coupures provoquent l’arrêt brutal des machines, des baisses directes de productivité et des dommages matériels importants sur les équipements sensibles.

Au-delà des pertes matérielles directes, c’est la réputation internationale de l’industrie tunisienne qui est en jeu. Les entreprises exportatrices, incapables de tenir leurs calendriers, font face à des retards de livraison critiques, dégradant leurs relations commerciales avec les donneurs d’ordres étrangers. Devant l’urgence, la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect) réclame une transparence et une anticipation accrues des plans de délestage pour permettre aux acteurs économiques d’adapter leurs cycles de production et leurs dispositifs de secours.

Un déficit d’approvisionnement structurel compensé par l’urgence

Le cœur du problème réside dans l’incapacité du réseau national à absorber les pics de consommation estivaux. Les estimations actuelles mettent en évidence un déséquilibre flagrant :

Demande électrique maximale : environ 5 000 MW.

: environ 5 000 MW. Capacité de production nationale estimée : près de 4 630 MW.

Pour pallier ce déficit d’environ 370 MW, la Tunisie dépend en urgence d’importations d’électricité depuis l’Algérie. Les coupures ciblées demeurent le dernier rempart technique pour éviter l’effondrement complet du réseau, dans l’attente de publications techniques officielles et détaillées de la STEG.

L’impossible équation du coût réel des coupures

Évaluer le préjudice financier exact de cette crise reste un exercice complexe faute de statistiques publiques unifiées. Les pertes intègrent la production non réalisée, la destruction de matières premières en cours de traitement, le coût de la main-d’œuvre inactive, les frais de redémarrage et le recours ultra-coûteux aux groupes électrogènes.

Un expert estime le coût de cette défaillance entre 4 et 5 dinars tunisiens (TND) par kilowattheure non distribué. Face à ce flou méthodologique, l’UPMI exige l’instauration d’un indice national pour mesurer précisément l’impact économique par secteur et par région.

Modernisation du réseau : l’échéance des réformes

La résolution de cette crise passe par la refonte des infrastructures. La Banque mondiale soutient actuellement un programme de 430 millions de dollars visant à améliorer la fiabilité, l’efficacité et la gouvernance du secteur énergétique tunisien. Le rapport d’étape de juin 2026 rappelle l’urgence de la situation : les pertes techniques et commerciales du réseau stagnaient à 19 % fin 2025, alors que l’objectif cible est fixé à 15 %. La résilience économique de la Tunisie dépendra de la rapidité d’exécution de ce chantier.