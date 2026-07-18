L’ambassadeur de la République de Corée en Tunisie, Lee Tae-won, a souligné, vendredi 17 juillet 2026, l’importance stratégique du marché tunisien pour les acteurs économiques sud-coréens. Il s’exprimait en marge de la cérémonie de signature de l’accord de partenariat et de distribution entre Genesis, Hyundai et Alpha Hyundai Motors Tunisie.

Selon le diplomate, la compétitivité du secteur tunisien de l’industrie automobile et des composants automobiles suscite un intérêt croissant de la part des fabricants sud-coréens de pièces détachées, désireux d’investir et de développer des partenariats en Tunisie.

Des partenariats prometteurs

Lee Tae-won a salué le rôle joué par Alpha Hyundai Motors, membre actif de la Chambre de commerce tuniso-coréenne, dans l’accompagnement des entreprises des deux pays et dans l’identification de nouvelles opportunités de coopération.

Il a indiqué que l’industrie des composants automobiles a enregistré cette année des avancées importantes grâce à l’ouverture de discussions et de négociations visant à établir des partenariats d’investissement solides dans un avenir proche.

Une initiative environnementale saluée

L’ambassadeur a également mis en avant l’initiative environnementale lancée par Alpha Hyundai Motors en 2023 dans le cadre de son programme de reboisement.

Cette campagne prévoit la plantation d’un arbre pour chaque véhicule vendu sur le marché tunisien.

Selon Lee Tae-won, cette démarche contribue concrètement à la préservation de la biodiversité, à la lutte contre l’érosion des sols ainsi qu’à l’atténuation des effets du changement climatique.

Genesis, un levier pour la coopération bilatérale

L’ambassadeur sud-coréen s’est enfin déclaré convaincu que le lancement officiel de Genesis en Tunisie contribuera à renforcer la position et les ventes de Hyundai Motors sur le marché local.

Il a estimé que cette nouvelle étape donnera une impulsion supplémentaire à la coopération industrielle et aux échanges commerciaux entre la République de Corée et la Tunisie, tout en adressant ses félicitations aux différentes parties ayant contribué à la concrétisation de ce projet.