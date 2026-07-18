Genesis Middle East & Africa a annoncé officiellement son arrivée sur le marché tunisien à travers un partenariat stratégique avec Alpha Hyundai Motors Tunisie, qui devient le distributeur officiel de la marque de luxe dans le pays.

L’accord a été signé ce vendredi 17 juillet 2026 lors d’une conférence de presse organisée à Tunis, en présence de Mehdi Mahjoub, directeur général de Hyundai Tunisie, et de Omar Al Zubaidi, CEO de Genesis Middle East & Africa, ainsi que de plusieurs cadres et collaborateurs de Hyundai.

Omar Al Zubaidi : « Une nouvelle étape pour Genesis en Afrique du Nord »

Prenant la parole lors de la cérémonie, Omar Al Zubaidi a exprimé sa fierté à l’occasion de ce partenariat, estimant qu’il ne s’agit pas uniquement d’un accord commercial, mais du début d’un nouveau chapitre dans le développement de Genesis en Afrique du Nord.

Une nouvelle vision de l’expérience client

Le dirigeant a expliqué que Genesis entend proposer en Tunisie une approche différente de la relation client et de l’art de vivre associé à la marque.

« Nos showrooms en Tunisie se distingueront par leur design et leur identité visuelle. Chaque détail sera pensé pour offrir une expérience unique à nos clients et un style de vie qui se prolonge bien au-delà de l’achat du véhicule », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la relation avec le client ne s’arrête pas à la livraison du véhicule, mais se poursuit à travers un accompagnement et des services après-vente dédiés.

La Tunisie, une étape stratégique du développement régional

Omar Al Zubaidi a indiqué que la Tunisie constitue un marché stratégique pour Genesis dans son plan d’expansion en Afrique du Nord.

Il a rappelé que la marque s’est d’abord développée dans les pays du Golfe, où elle occupe aujourd’hui la cinquième place du marché avec une part de marché de 10 %. En Arabie saoudite, Genesis se classe troisième avec une part de marché de 15 %.

Fort de ces résultats, le constructeur a engagé son développement en Afrique du Nord, avec une première implantation en Égypte l’année dernière, avant son arrivée en Tunisie. Le Maroc figure parmi les prochaines étapes de cette stratégie régionale.

Genesis Magma : une nouvelle génération de véhicules hautes performances

À l’échelle internationale, Omar Al Zubaidi a évoqué le lancement de la gamme Genesis Magma, qui incarne la vision de la marque en matière de véhicules à hautes performances, alliant puissance, dynamisme et luxe sans compromis sur son identité de design.

Il a également mis en avant le programme Genesis Magma Racing, saluant le résultat obtenu lors du Championnat du monde d’endurance de la FIA, où les deux voitures de l’équipe ont terminé avec succès les 6 Heures de São Paulo. Selon lui, cette performance renforce les ambitions du programme dès sa première saison.

En conclusion, Omar Al Zubaidi a affirmé que le lancement officiel de Genesis en Tunisie, en partenariat avec Alpha Hyundai Motors, marque le début d’une présence durable destinée à offrir une expérience premium complète et à contribuer à l’évolution des standards de la mobilité de luxe.