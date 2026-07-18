La Tunisie et l’Algérie ont réaffirmé vendredi leur engagement à renforcer leur coopération douanière, notamment dans la lutte contre la contrebande, la facilitation des mouvements des voyageurs et des marchandises, et la numérisation des procédures, à l’issue de la réunion de la commission douanière mixte tuniso-algérienne.

Réunie les 16 et 17 juillet au siège de la Direction générale des douanes à Tunis, la commission a rassemblé les directeurs généraux des douanes des deux pays, en présence de l’ambassadeur d’Algérie en Tunisie et de hauts responsables des deux administrations, selon un communiqué des autorités douanières tunisiennes.

À l’ouverture des travaux, le directeur général des douanes tunisiennes a souligné la nécessité de coordonner davantage les efforts des deux administrations afin de répondre aux défis économiques communs.

Il a plaidé pour une intensification de la coopération dans la lutte contre les réseaux de contrebande, tout en facilitant la circulation des voyageurs et des flux commerciaux et en développant les échanges d’informations et les programmes de formation.

Son homologue algérien a mis en avant le rôle des administrations douanières dans le soutien à l’activité économique et appelé à consolider les acquis de la coopération bilatérale.

Les deux parties ont également examiné l’état d’avancement des accords conclus et des recommandations adoptées lors de la précédente réunion de la commission, tenue en Algérie en mai 2025.

Elles ont salué les efforts déployés pour accélérer le dédouanement des marchandises et résoudre rapidement les difficultés rencontrées par les opérateurs économiques.

À cette occasion, une convention de jumelage a été signée entre l’École nationale des douanes de Tunisie et l’École supérieure des douanes d’Oran afin de renforcer les échanges de compétences et les programmes de formation.