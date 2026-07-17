Le marché boursier poursuit son emballement. L’indice phare a inscrit une embellie de 1,47 % à 21552,73 points, portant ainsi sa performance depuis le début de l’année à 60,2 %. Les volumes restent soutenus et peu caractéristiques de la période estivale. Ces derniers se sont établis à 23,8 MD, au terme de la séance, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse “Tunisie Valeurs” .

Le titre ASSURANCES MAGHREBIA continue de chapeauter le palmarès de la séance. Dans un modeste flux de 67 mille dinars, l’action de l’assureur multibranche s’est bonifiée de 5,99 % à 87,020 D. Le titre BNA ASSURANCES continue d’avoir le vent en poupe. L’action du bras assuranciel du groupe BNA a signé une progression solide de 5,95 % à 5,160 D. Les échanges sur le titre se sont montés à 374 mille dinars sur la séance. Le titre MAGASIN GENERAL a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action du spécialiste de la grande distribution a reculé de 4 % à 12,010 D. La valeur drainé un flux très réduit de 7 mille dinars sur la séance. Le titre SOTETEL a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du pionnier des réseaux de télécommunications en Tunisie semble avoir été pénalisé par un mouvement de prise de bénéfices. La valeur a régressé 2,59 % à 26,300 D, dans des échanges de 522 mille dinars. Le titre BNA continue de susciter l’intérêt des investisseurs. L’action de la banque a grimpé de 4,82 % à 28,000 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 4,4 MD.