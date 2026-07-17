L’Institut Hedi Raies d’Ophtalmologie et l’Institut Français “Curie”, l’un des principaux centres mondiaux pour le traitement du cancer et la recherche médicale, ont signé, vendredi, un accord de partenariat visant à renforcer la coopération scientifique et médicale entre les deux établissements.

Cet accord vise à développer le traitement des tumeurs oculaires, à renforcer la recherche scientifique et l’innovation, à former des compétences médicales et à échanger les expériences entre les deux parties, afin de contribuer à la promotion de cette spécialité médicale, selon un communiqué du ministère de la santé.

A cette occasion, le ministre de la santé, Mustafa Ferjani, a affirmé que la signature de cet accord illustre la conviction de la Tunisie que le meilleur investissement réside dans la santé des citoyens, les sciences, les compétences et la coopération internationale, à même de garantir une meilleure qualité de soins de santé pour les patients et de renforcer la position de la Tunisie dans les spécialités médicales nécessitant une grande précision.