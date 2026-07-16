La Direction générale des barrages et des grands travaux hydrauliques (DGBGTH) relevant du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé, mercredi, que la vanne-secteur du barrage Melègue ayant subi une panne en juin dernier, a été remise en place et qu’elle est de nouveau opérationnelle.

La direction a indiqué que cela a été rendu possible grâce à une coordination étroite entre les différentes équipes intervenantes, soulignant que la vanne fonctionne désormais normalement, qu’elle est entièrement contrôlée par son propre mécanisme et que les conditions de sécurité requises sont assurées.

Le barrage de Mellègue, situé dans la délégation de Nebeur, dans le gouvernorat du Kef, au nord-ouest de la Tunisie, a subi une panne au niveau de l’une de ses vannes secteur dans la nuit du 17 au 18 juin 2026. Cette pièce de 70 tonnes, en place depuis 1954, s’est bloquée ouverte. Cela a provoqué un déversement massif de 21 millions de mètres cubes d’eau dans l’oued du même nom, provoquant une hausse du niveau de ses eaux.

Le ministère de l’agriculture avait précisé dans un communiqué publié le 18 juin 2026 que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour garantir la sécurité de l’ouvrage hydraulique et protéger les habitants ainsi que les biens situés dans les zones avoisinantes. Le ministère avait affirmé que la situation ne présentait aucun danger pour les riverains et que l’oued Medjerda est en mesure d’absorber la totalité des eaux déversées depuis la région de Mellègue en direction du barrage de Sidi Salem.

Le ministère avait également précisé que les équipes relevant de la Direction générale des barrages et des grands travaux hydrauliques ont été déployées sur place pour assurer un suivi continu de la situation et mettre en œuvre les mesures nécessaires.

Construit en 1954 sur l’oued Mellègue, considéré comme l’un des cours d’eau les plus violents, le barrage de Mellègue avait comme principal objectif la protection de la ville de Jendouba contre les inondations, tout en assurant l’approvisionnement en eau des gouvernorats du Kef et de Jendouba. Selon les prévisions du ministère de l’Agriculture, ce barrage devrait être mis hors service en septembre 2026 au profit du barrage de Mellègue supérieur, dont l’entrée en exploitation est prévue au cours du même mois.