Dans un marché financier en pleine recomposition, où les banques cherchent à concilier proximité, innovation et utilité concrète pour leurs clients, la BTL Bank déploie cet été deux initiatives qui illustrent une approche plus moderne de la relation bancaire : une offre de leasing pensée pour faciliter l’accès à la mobilité, et une carte bancaire conçue pour simplifier les retraits partout en Tunisie.

Sans emphase ni slogans, ces deux produits témoignent d’une volonté : rendre les services financiers plus accessibles, plus fluides et plus adaptés aux besoins réels des Tunisiens.

Du leasing sans barrières financières.

Dans le cadre de sa campagne « Leasing صيافي », valable jusqu’au 15 juillet 2026, la BTL Bank, levant l’une des principales barrières à l’achat, propose une formule de financement qui se distingue par sa simplicité et par la réduction des coûts d’entrée — un point particulièrement sensible dans un contexte où l’accès au véhicule reste un investissement lourd pour les ménages comme pour les professionnels.

Pour les véhicules neufs, l’offre repose sur quatre leviers qui parlent directement au consommateur. Il s’agit de l’absence totale d’autofinancement ce qui constitue un avantage rare, le client pouvant accéder à un véhicule sans verser la moindre avance.

Les frais de dossier sont offerts, réduisant le coût global du financement. La durée de financement, elle, peut aller jusqu’à 7 ans, pour alléger les mensualités. Les véhicules hybrides et électriques bénéficient d’un taux préférentiel, soit un signal fort en faveur de la transition énergétique.

Cette combinaison crée un cadre favorable pour ceux qui souhaitent renouveler leur véhicule ou franchir le pas vers une motorisation plus propre, sans pression financière immédiate.

Pour les véhicules d’occasion, l’approche est sécurisée. La BTL Bank étend son offre aux véhicules d’occasion, avec des conditions adaptées telles un financement pouvant s’étendre sur 36 mois pour des voitures allant jusqu’à 5 ans d’âge.

L’expertise préalable obligatoire, garantissant la qualité du véhicule financé. L’exigence d’expertise introduit une dimension de sécurité appréciable pour les clients, souvent confrontés à un marché de l’occasion hétérogène.

Une ouverture vers les professions médicales et assimilées

L’offre couvre également certains équipements professionnels, notamment pour les médecins, dentistes, pharmaciens, laboratoires d’analyses et professions assimilées. Ces métiers, fortement dépendants d’un matériel performant et coûteux, bénéficient de conditions préférentielles durant la campagne — une manière de soutenir des secteurs essentiels, souvent confrontés à des investissements lourds.

La carte Passe-Partout : accéder à son argent sans frais additionnels et sans contraintes géographiques

Avec la Carte Passe‑Partout, la BTL Bank poursuit discrètement son effort pour alléger le coût des services bancaires, en offrant à ses clients une solution qui simplifie les retraits et réduit les frais du quotidien. Dans un pays où les retraits d’espèces restent un geste quotidien, la possibilité d’accéder à son argent sans frais, quel que soit le distributeur automatique utilisé, constitue un avantage concret.

Grâce à la Carte Passe‑Partout, les clients retrouvent une véritable liberté de retrait, partout en Tunisie, sans en supporter les frais car elle permet des retraits gratuits sur l’ensemble des DAB des banques tunisiennes et sans se soucier de l’appartenance bancaire.

Ce type de service, souvent négligé dans les offres bancaires classiques, répond à une réalité : les clients veulent accéder à leur argent facilement, sans frais additionnels et sans contraintes géographiques.

Une stratégie discrète mais cohérente : simplifier la vie du client

La pertinence des deux initiatives, leasing et cartes bancaires, réside dans leur cohérence. La BTL Bank privilégie une approche pragmatique : réduire les barrières financières, fluidifier les usages, et proposer des solutions qui répondent à des besoins concrets — mobilité, équipement professionnel, accès au cash.

Dans un paysage bancaire où la complexité on des produits peut parfois éloigner les clients, cette stratégie de simplicité utile représente un avantage compétitif.

Elle renforce la relation de confiance, tout en positionnant la banque comme un acteur attentif aux réalités du terrain.

La BTL Bank : une banque qui avance par petites touches, mais dans la bonne direction

Sans bruit ni grand discours, la BTL Bank enrichit son offre avec des produits qui améliorent réellement le quotidien de ses clients. A un moment où les Tunisiens attendent des banques plus de flexibilité, plus de proximité et moins de contraintes, ces initiatives montrent qu’il est possible d’innover sans sur promettre et de créer de la valeur en restant fidèle à une idée simple : rendre la banque plus facile et plus proche.

A.B.A