La Tunisie et le Fonds de développement sino-africain (CADFund) ont examiné les moyens de renforcer les investissements des entreprises chinoises en Tunisie, notamment à travers un appui financier et technique accru en faveur des petites et moyennes entreprises (PME), selon un communiqué de l’ambassade de Tunisie à Pékin.

Cette question a été au centre d’une réunion tenue mardi à Pékin entre le diplomate tunisien chargé de la coopération économique et de l’investissement, Abdelkhalek Dhakar, et une délégation du CADFund conduite par le directeur de son bureau pour l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Est, Li Shibao.

Les discussions ont porté sur la mobilisation des mécanismes de coopération existants afin de soutenir les projets des PME tunisiennes, en particulier dans des secteurs jugés prioritaires pour le développement économique du pays.

Les deux parties ont également fait le point sur la participation du bureau régional africain du Fonds au Tunisia Investment Forum (TIF), organisé à Tunis les 25 et 26 juin, ainsi que sur les rencontres tenues à cette occasion avec des responsables tunisiens et des représentants du secteur privé.

Selon l’ambassade, cette réunion s’inscrit dans les efforts déployés par la mission diplomatique tunisienne à Pékin pour promouvoir la diplomatie économique et attirer davantage d’investissements étrangers en Tunisie.