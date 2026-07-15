Environ 90 jeunes porteurs de projets dans le gouvernorat de Ben Arous ont bénéficié, durant le premier semestre 2026, des avantages offerts par le mécanisme “fonds d’amorçage”.

Ces projets, dont le volume d’investissement s’élève 2,611 millions de dinars, permettront la création de 150 emplois dans divers secteurs, notamment l’industrie, les services, les bureaux d’études ainsi que les petits métiers tels que la couture, la menuiserie, la coiffure, le tissage, en plus des professions liées au secteur de la santé, selon la cheffe de service d’appui au développement à la direction régionale du développement, Aïda Marzouki.

Elle a précisé que les projets financés se répartissent principalement entre le secteur des services, qui arrive en tête avec 45 projets, suivi des petits métiers avec 42 projets, puis du secteur agricole avec 3 projets.

La responsable a souligné à l’Agence TAP l’importance de faciliter l’accès des jeunes promoteurs au financement, afin d’encourager la création de projets, de favoriser l’initiative privée, de contribuer à la réduction du chômage, de stimuler le développement régional et de soutenir la croissance économique.