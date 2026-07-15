Le marché boursier a clôturé la séance de mardi sur une note d’optimisme. Le TUNINDEX a enregistré un bond de 0,86 % à 20 339,87 points, dans un volume garni de 16,8 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse “Tunisie Valeurs”.

Le titre ASSURANCES MAGHREBIA VIE s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un flux de 84 mille dinars, l’action a signé une avancée de 6 % à 11,660 D.

Le titre SOTETEL a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action a inscrit une hausse de 6 % à 27,570 D en drainant des capitaux de 1,4 MD.

Le titre STIP s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action a reculé de –4,5 % à 9,370 D. La valeur a drainé un volume dérisoire de mille dinars sur la séance.

Dans le registre des baisses, le titre MAGASIN GENERAL a régressé de –4,4 % à 12,700 D. L’action a alimenté le marché avec des capitaux de 20 mille dinars.

Le titre AMEN BANK a chapeauté le palmarès des échanges. L’action a affiché une progression de 4,1 % à 89,500 D en alimentant le marché avec des capitaux de 6,5 MD.