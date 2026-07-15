Loin d’être une contrainte, l’ESG devient un atout stratégique ; ou autrement dit un gage de pérennité.

En 2025, le Groupe POULINA renforce son engagement ESG, pas seulement pour consolider sa responsabilité et sa résilience économique, mais également pour répondre aux standards internationaux et sécuriser ses exportations (Taxe Carbone UE).

Dans ce cadre et après la publication de ses trois premiers rapports ESG (2021, 2022 et 2023 ,2024), réalisés conformément aux normes du guide ESG de la Bourse de Tunis, le groupe PGH a présenté, lors de sa communication financière tenue hier mardi 10 juin 2025, la finalisation de son quatrième rapport extra-financier ESG, portant sur l’exercice 2025.

Depuis plusieurs décennies, PGH s’illustre comme un acteur économique citoyen et écoresponsable. Cet engagement, profondément enraciné dans la culture du Groupe, se traduit par des choix d’investissements stratégiques et durables qui visent à :

-préserver les ressources naturelles sur le long terme,

-donner toute sa place au pilier social,

-maintenir un engagement sociétal actif,

-renforcer continuellement les principes de bonne gouvernance,

-garantir la transparence et une relation éthique avec toutes les parties prenantes.

Faits saillants 2025 :

+96% D’économie d’énergie vs 2024 : 35 218 Tep/an

D’économie d’énergie vs 2024 : +95% de CO2 évitées vs 2024 : 88 845 T eq CO2

de CO2 évitées vs 2024 : X5,25 Périmètre Bilan Carbone : de 44 à 231 sites + Scope 3

Périmètre Bilan Carbone : de 44 à + 85% Record traitement d’eau : 1 010 014 m3 traitées

Record traitement d’eau : 5 800 Contrats régularisés en 2025 (CDD —> CDI + sous-traitants intègres)

Contrats régularisés en 2025 X2 Formations doublées : 543 sessions de formations, 7 600 collaborateurs

Formations doublées : sessions de formations, collaborateurs +10 pts Achats PME : 42% vs 32% en 2024

vs 32% en 2024 22,3 MDT Coût des projets de transition énergétique entrés en service en 2025

Une industrie verte au cœur de la stratégie

Une large part des investissements de PGH est dédiée à la construction d’une industrie verte, respectueuse de l’environnement. Le Groupe a adopté une politique environnementale ambitieuse, qui intègre les considérations climatiques et sociétales dans toutes ses activités industrielles.

Cette démarche repose sur l’amélioration continue de la performance environnementale, la réduction de l’impact écologique, la gestion optimisée des ressources, et la prévention des risques sanitaires. PGH mise notamment sur :

-une meilleure efficacité dans l’utilisation des ressources,

-la réduction des émissions de CO₂,

-une gestion durable de l’eau,

-la valorisation écologique des déchets.

Grâce à cette vision, PGH est aujourd’hui reconnu comme le premier groupe industriel tunisien à utiliser, depuis plus de vingt ans, des technologies telles que la cogénération et le photovoltaïque pour réduire sa consommation énergétique. Une innovation nationale dont le Groupe peut se targuer.

Économie d’énergie : des résultats probants

Cogénération :

9 sites équipés

Puissance : 38,5 MW

Économie d’énergie (TEP) : 28268

Émissions de CO₂ évitées : 69876 tonnes

Photovoltaïque :

43 sites équipés

Production : 17 MWc (donnant 12 609 MWh

Économie d’énergie (TEP) : 4 590 Tep/an

CO₂ évitées : 11 289 tonnes d’équivalent

Objectif 2030 : multiplier par 5 la capacité actuelle

Bilan et empreinte carbone : une stratégie tournée vers l’avenir

Elargissement de la quantification Bilan

Carbone : 8 secteurs d’activités concernés

contre 7 en 2024, 231 filiales ou sites à l’oeuvre

en 2025 contre 44 en 2024, intégration du

Scope 3 en plus des Scopes 1, 2 de 2024.

Avancement significatif dans la quantification

de l’empreinte carbone produit, et ce, au niveau de secteur Transformation d’acier, jugé prioritaire, pour anticiper la taxe carbone européenne (prévue en 2026).

Développement d’une plateforme digitalisée :

dédiée à la collecte & la communication automatique et instantanée des données sur le Bilan Carbone.

Une gestion de l’eau rigoureuse plus poussée et durable :

Il est rappelé que dans le cadre de la gouvernance de l’eau, le Groupe a établi en 2024, une Charte dédiée a la gestion des ressources en eau, afin de favoriser l’adhésion et la responsabilité de tous. Cette Charte codifie

l’ensemble des directives relatives à la gestion durable et responsable de l’eau. Les Réalisations 2025 :

+ 85% de Traitement d’eau en 2025 dans le Groupe/2024 : un record de

1 010 014 m3 d’eaux usées ont été traitées en 2025 (contre 546 144 m3 en 2024).

Un taux de Réutilisation très élevé :

de l’eau : 72% des eaux utilisées ont été réutilisées (dans l’agriculture et l’industrie) en 2025, contre un Objectif National de 50%.

Le coût d’investissement réalisé en 2025 dans les projets de traitement d’eau (dépenses) est de 5,2 MDT, auquel s’ajoute 1,7 MDT au titre de l’économie d’eau

Engagement sociétal : pour une entreprise solidaire

À travers la Fondation Poulina pour le Savoir, PGH s’engage aux côtés du ministère de l’Éducation pour soutenir la rénovation des établissements scolaires. En 2025, le lycée Khaznadar (Le Bardo – Tunis) a notamment bénéficié de cette initiative. Le Groupe permet également à des milliers d’élèves issus de régions défavorisées d’accéder gratuitement aux parcs Carthage Land, contribuant ainsi au droit aux loisirs.

Soutien au pouvoir d’achat :

PGH a également volontairement revu à la baisse les prix de certains produits, notamment avicoles, pour alléger la charge financière des ménages tunisiens.

À travers ces différentes actions, PGH confirme son statut d’entreprise citoyenne, intégrant depuis les années 1990 les dimensions environnementales et sociales dans son modèle économique. En plaçant la durabilité et l’éthique au cœur de sa stratégie, le Groupe entend renforcer ses liens avec ses parties prenantes et contribuer à une croissance responsable et partagée.

L’engagement responsable continue……