Plus de 2300 participants et 150 entreprises et startups exposantes devront prendre part à la troisième édition du Tunisia Global Forum (TGF) qui se tiendra, le 21 juillet 2026, à Tunis.

Organisé par l’Association des Tunisiens des Grandes Écoles (ATUGE), cet événement est placé cette année sous le thème « Bâtir l’avenir à l’ère de l’IA ». L’objectif est de rapprocher les réseaux de talents tunisiens à travers le monde pour créer une nouvelle dynamique en Tunisie, a indiqué le président de l’ATUGE, Amine Aloulou, au cours d’une conférence de presse organisée, mardi.

Au programme figurent entre autres une première plénière dédiée aux infrastructures, à l’éthique et à la maîtrise des fondations de l’IA et une seconde plénière qui abordera l’impact de l’IA sur la transformation des métiers, les compétences et l’éducation.

En parallèle de ces sessions principales, des espaces thématiques interactifs permettront d’approfondir les échanges sur l’open-innovation dans l’industrie, la valorisation de la recherche en IA (notamment dans la santé et les biotechs), ainsi que l’écosystème des startups à l’ère de l’IA, outre les sessions de partage d’expérience animées par des leaders du secteur (AI Founders & Leaders Insights).

Le forum sera marqué par la publication d’un Livre Blanc dédié à l’intelligence artificielle, a fait savoir Aloulou. Le livre en question se veut un document stratégique formulant des recommandations concrètes pour la Tunisie.

Les TGF AI Awards, le Hackathon IA pour rapprocher la recherche et l’innovation

En amont du forum, un Hackathon IA baptisé « Automatiser ou disparaître » se tiendra du 17 au 19 juillet 2026, en partenariat avec le CJD.

L’objectif est de bâtir des passerelles pérennes entre le monde de la recherche académique, les startups innovantes et les grands groupes institutionnels et privés.

Ce hackathon qui se positionne comme un laboratoire d’innovation collaborative d’excellence sera marqué par la mobilisation de 42 groupes et plus de 150 étudiants et jeunes talents de Tunisie et de la diaspora, a indiqué la présidente de CJD Tunis Horizon, Nouha Younes. Ils seront encadrés par 50 mentors de haut niveau, comprenant des professionnels de l’écosystème entrepreneurial, des experts en IA et des spécialistes métiers issus des entreprises partenaires. Leur mission consistera à relever des défis opérationnels complexes, avec pour priorité le déploiement de solutions applicables à des secteurs stratégiques de l’économie nationale.

Le hackathon s’articulera autour de trois thèmes à savoir Finance et assurance, santé, pharma et industrie, a précisé Younes. Et d’ajouter que les projets les plus prometteurs seront présentés lors de la grande finale qui sera organisée lors du Tunisia Global Forum.

De son côté la secrétaire générale de l’ATUGE Tunisie, Mouna Marrakchi a fait savoir que dans le cadre du rapprochement du monde de la recherche et les acteurs économiques et mettre en lumière les compétences tunisiennes, le Forum sera marqué par le lancement des TGF AI Awards.

L’objectif est de contribuer à la réduction du gap entre la recherche et l’innovation, en tirant profit de l’IA, a-t-elle expliqué.

Elle a fait savoir que sur les 50 candidatures reçues, 21 finalistes de ce concours répartis dans trois catégories stratégiques visant à primer la recherche (AI Research), les startups en croissance (AI Startup) et les projets d’intégration de l’IA en entreprise (AI Business) défendront leurs initiatives, le 21 juillet, dans le cadre du forum.

La Diaspora Month pour transformer la période estivale en un levier de croissance

Il convient de noter que le Forum s’inscrit dans le cadre de la nouvelle édition, du Diaspora Month, programmée du 15 juillet au 15 août 2026, dans la cadre de World Alliance of Tunisian Talents.

Cette initiative vise à transformer la période estivale en un levier de croissance, en permettant aux réseaux de compétences expatriés de se reconnecter avec les écosystèmes locaux.

L’objectif est de dépasser les frontières de la capitale et de favoriser une dynamique d’innovation à travers tout le territoire tunisien, avec des rencontres programmées dans sept villes à savoir Sfax, Sousse, Hammamet, Bizerte, Gabes, Beja et Djerba. Cette tournée régionale vise à favoriser des collaborations pérennes entre la diaspora et les entreprises locales et créer des ponts concrets entre l’expertise internationale et le potentiel local (startups, PME, institutions, étudiants).

Elle permettra également de faciliter le transfert du savoir-faire et de catalyser les opportunités d’investissement, selon les organisateurs.