Le ministre des affaires sociales, Issam Lahmar, a appelé, ce mardi, à développer la législation nationale afin d’encadrer les nouvelles formes de travail via les plateformes numériques en vue de garantir le respect des principes du travail décent.

S’exprimant à l’ouverture d’un atelier sur les nouvelles formes d’emploi et le travail décent, Lahmar a souligné que la transformation numérique et les nouvelles formes d’emploi qu’elle a engendrées nécessitent une révision et une adaptation de plusieurs dispositions du Code du travail, afin de mettre en place un cadre législatif et réglementaire équilibré favorisant à la fois l’innovation et l’investissement et le travail décent et la protection sociale.

Selon un communiqué du département, le ministre a aussi appelé à approfondir les consultations et les débats afin de formuler des recommandations permettant d’instaurer un cadre national inclusif capable d’accompagner les évolutions rapides des nouvelles formes de travail, de renforcer la compétitivité de l’économie nationale et de consacrer les principes du travail décent et de la protection sociale.

Samedi dernier, le département de la protection sociale et du secteur informel relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) avait appelé à reconnaître l’activité des livreurs, à les intégrer de manière organisée dans le cycle économique, à leur assurer des rémunérations équitables ainsi qu’une couverture sociale et sanitaire les protégeant notamment contre les accidents de la route.

Cet appel faisait suite à une grève observée par les agents de livraison d’une entreprise privée gérant une plateforme numérique de livraison de commandes.