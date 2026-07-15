Le marché boursier poursuit son euphorie. Le TUNINDEX a enregistré une escalade de 2,09 % à 20 764,08 points dans un volume soutenu de 24,5 MD. Le titre affiche une performance de 54,38 % depuis le début de l’année, rapporte l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre ASSURANCES MAGHREBIA s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un maigre volume de 57 mille dinars, l’action de l’assureur s’est appréciée de 6 % à 79,500 D.

Le titre BNA a figuré parmi les meilleures hausses de la séance. L’action de la banque étatique a enregistré un bond de 6 % à 25,280 D en alimentant le marché avec des capitaux de 3,3 MD sur la séance.

Le titre AMEN BANK continue de susciter l’intérêt des investisseurs, chapeautant le palmarès des échanges et alimentant le marché avec des capitaux de 3,8 MD sur la séance (soit 15 % du volume échangé sur la cote). La valeur a pris de 5,5 % à 94,450 D.

Le titre TUNINVEST a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Dans un flux dérisoire de 3 mille dinars, l’action s’est repliée de 4,5% à 48,120 D.

Le titre ASSAD a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action a reculé de 4,4 % à 2,580 D. La valeur a amassé un volume global de 149 mille dinars sur la séance.