Les coupures du courant électrique enregistrées, ces jours-ci, sont essentiellement dues à l’utilisation intensive de la climatisation, a fait savoir le PDG de la Société tunisienne d’électricité et de gaz (STEG), Faycal Trifa.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Trifa a souligné que la consommation d’électricité pendant les heures de pointe (entre 14h00 et 16h00) a atteint 5 000 mégawatts quotidiennement, soit une augmentation de 30 % par rapport à la consommation normale.

Il a fait savoir dans ce cadre que « la STEG se trouve obligée de recourir au délestage (coupure d’électricité préventive et temporaire), afin de maintenir un équilibre entre production et consommation », ajoutant que « la durée des coupures de courant ne dépasse pas une heure” tout en épargnant, les institutions sensibles et stratégiques.

L’objectif de cette mesure est d’éviter une panne générale du réseau électrique national ou le « Black out », a-t-il encore expliqué.

Il a précisé par ailleurs, que toute coupure de plus d’une heure est due à une panne technique, faisant savoir que les équipes de la société sont mobilisées pour rétablir le courant dans les plus brefs délais.

Selon Trifa, les coupures fréquentes de l’électricité sont dues à la forte hausse des températures, qui a touché tous les pays méditerranéens. Et d’ajouter que l’approvisionnement en provenance de l’Algérie était très faible et insuffisant pour répondre à la demande, étant donné que ce pays fait face à des conditions climatiques similaires.

Il convient de noter que l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, le 14 juillet, deux projets de loi portant approbation de deux accords de garantie de prêts conclus entre la Tunisie et la Banque mondiale et destinés à la STEG pour financer l’amélioration de l’efficacité et de la gouvernance du secteur énergétique.

Ces deux projets de loi s’inscrivent dans le cadre d’un programme visant à renforcer la sécurité énergétique, à accélérer la transition vers les énergies renouvelables et à améliorer les performances financières et techniques de la STEG, avait indiqué le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Slah Zouari, dans sa réponse aux interventions des députés.