Le président de l’Université de Sousse, Lotfi Belkacem, a indiqué que son établissement propose actuellement 90 offres de formation qui ont été renouvelées, enregistrant une hausse d’environ 10 % par rapport aux programmes précédents, en vue de répondre aux mutations technologiques et numériques ainsi qu’aux besoins du marché de l’emploi.

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge des travaux de la journée nationale d’information sur l’orientation universitaire 2026, tenue mercredi à la Faculté de médecine de Sousse, Belkacem a précisé que les offres qui ont été révisées concernent des spécialités liées à des secteurs porteurs, notamment l’intelligence artificielle, la digitalisation, la robotique, les énergies renouvelables, l’environnement et les technologies vertes.

“Notre université connaît actuellement une nouvelle phase de développement académique et scientifique fondée sur le renouvellement des offres de formation et le renforcement de sa présence dans les domaines d’avenir”, a-t-il déclaré.

Lancée cette année, la révision des offres de formation intervient après une période d’évaluation ayant duré près de six ou sept ans, a-t-il dit.

Cette révision a pour objectif de développer les programmes universitaires et de les rendre davantage adaptés aux évolutions que connaissent la société et l’économie, imposées par les transformations rapides dans le monde, notamment les avancées numériques.

Pour lui, l’université est appelée à accompagner ces mutations, en dotant l’étudiant des compétences requises par le marché du travail.

Il a ajouté que l’évolution de la société et le changement des modes d’interaction des nouvelles générations avec la technologie imposent également une révision des méthodes d’enseignement, soulignant que l’étudiant d’aujourd’hui évolue dans un environnement numérique reposant sur le smartphone et les plateformes électroniques, raison pour laquelle il faut développer l’enseignement vers davantage de numérisation et d’interactivité.

Le responsable a également indiqué que l’université de Sousse accorde une importance particulière aux sciences fondamentales, notamment aux mathématiques appliquées, considérées comme un pilier pour plusieurs disciplines modernes telles que la finance, l’assurance, l’intelligence artificielle et l’analyse des données.

Il a affirmé que les mathématiques demeurent parmi les sciences majeures contribuant à la construction de l’économie du savoir.

Dans le même contexte, il a affirmé que son établissement poursuit le renforcement de son ouverture internationale, à travers plus de 300 conventions de partenariat avec des universités et des institutions en Europe, dans le monde arabe, en Afrique, en Amérique et en Asie.

Ces partenariats, a-t-il ajouté, contribuent à renforcer la coopération scientifique et la recherche, ainsi que l’échange d’expertises, faisant de l’Université de Sousse une institution universitaire de référence alliant qualité de la formation, développement de la recherche scientifique, promotion de l’innovation et préparation de compétences capables de relever les défis de l’avenir.