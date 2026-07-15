Une convention de partenariat visant à promouvoir la contribution de la recherche scientifique au développement du marché financier vient d’être signée par le Conseil du Marché Financier (CMF) et le laboratoire de recherche ” Laboratory of Research in Innovative Management, Risk, Accounting and Finance” (LARIMRAF), relevant de l’École Supérieure de Commerce (ESC) de Tunis.

Cette convention s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens entre les institutions publiques, indiqué le CMF dans un communiqué publié, mercredi.

Elle établit un cadre de coopération scientifique et technique destiné à favoriser la mise en commun des compétences académiques et professionnelles des deux partenaires et à accompagner les évolutions économiques, financières, technologiques et réglementaires et à promouvoir la recherche, la formation et le partage d’expertise dans les domaines liés au marché financier.

Le partenariat porte notamment sur la réalisation d’études et de travaux de recherche conjoints, l’organisation de conférences, de séminaires, de journées d’études et d’ateliers scientifiques et le développement de projets de recherche appliquée.

Il s’agit également, de la mise en œuvre d’actions de formation et de l’implication de chercheurs, d’enseignants, de doctorants et d’experts dans des initiatives d’intérêt commun, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cette convention traduit la conviction partagée des deux institutions que le rapprochement entre le monde académique et les autorités de régulation constitue un levier essentiel pour produire une recherche à forte valeur ajoutée, développer les compétences, encourager l’innovation et accompagner les profondes mutations que connaît le secteur financier, notamment en matière de gouvernance, de gestion des risques, de finance durable, d’innovation financière et de protection des investisseurs.

À travers ce partenariat, le CMF et le laboratoire LARIMRAF réaffirment leur volonté commune d’instaurer une coopération durable fondée sur l’excellence scientifique, le partage des connaissances et la valorisation de la recherche appliquée, au service d’un marché financier plus performant, plus transparent et plus résilient, ainsi que du rayonnement de l’université tunisienne et de l’expertise nationale, selon la même source.