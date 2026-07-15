Le ministère du Tourisme et l’opérateur téléphonique “Tunisie Télécom” ont convenu d’élaborer un plan d’action commun visant à soutenir la transition numérique dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat, lors d’une réunion de travail présidée par le ministre du Tourisme, Soufiane Tekaya, en présence du Président directeur général (PDG) de Tunisie Télécom, Lassâad Ben Dhiab, ainsi que de plusieurs représentants du ministère et de l’entreprise.

Cette réunion a été consacrée à l’examen des perspectives de coopération entre les deux parties, ainsi qu’à l’examen des moyens permettant de développer des solutions numériques destinées au secteur touristique et de renforcer l’infrastructure technologique.

L’objectif étant également de contribuer à l’amélioration des services et au développement des mécanismes de promotion de la destination Tunisie, selon un communiqué publié mardi soir par le ministère du Tourisme.

Au cours de cette rencontre, il a été convenu d’intensifier l’action pour développer des solutions numériques intelligentes s’appuyant sur l’intelligence artificielle, dans le but de faire connaître la diversité et la richesse de l’offre touristique tunisienne, et de mettre en valeur les sites archéologiques et de l’artisanat.

Il a été également évoqué le développement de services numériques à distance destinés aux visiteurs et aux investisseurs, ainsi que sur la mise en place d’un réseau informatique intégré propre au ministère du Tourisme, garantissant la rapidité et la sécurité des échanges de données.

Les axes de coopération ont également porté sur le développement de l’infrastructure numérique des établissements d’enseignement supérieur et de formation aux métiers du tourisme, ainsi que sur la mise en place de plateformes de formation à distance.

L’accent a été également mis sur l’importance d’associer les start-ups au développement de solutions numériques innovantes au profit des secteurs du tourisme et de l’artisanat , ainsi que sur la nécessité de créer un incubateur de projets technologiques destinés au tourisme intelligent.

Il a été convenu d’élaborer un plan d’action commun, en coordination avec les différentes institutions et structures relevant du ministère du Tourisme, afin de définir les priorités et de suivre la mise en œuvre des projets et programmes convenus.