La bonne gestion du patrimoine foncier de l’État constitue un levier stratégique pour améliorer le climat des affaires, attirer les investissements et renforcer la compétitivité de l’économie nationale, a déclaré mardi le ministre des Domaines de l’État et des Affaires foncières, Wajdi Hedhili.

S’exprimant lors d’un colloque scientifique organisé par l’École nationale d’administration (ENA) sur le thème du rôle du foncier public dans l’amélioration du climat d’investissement, le ministre a estimé que la valorisation du patrimoine foncier de l’État représente l’un des principaux moteurs de l’investissement et du développement économique.

La directrice de l’ENA, Khaoula Laabidi, a, de son côté, souligné que le foncier public constitue un pilier essentiel pour soutenir les efforts de l’État en faveur d’un développement socio-économique durable et pour favoriser la réalisation de projets d’investissement publics et privés.

Le colloque réunit des responsables et des experts autour de plusieurs thématiques liées à la gestion du foncier domanial, notamment les mécanismes susceptibles d’améliorer le climat des affaires, les différentes catégories de biens fonciers de l’État, leur contribution aux projets d’investissement, ainsi que leur rôle dans le renforcement des partenariats entre les secteurs public et privé.

Les participants examinent également les récentes mesures incitatives et les procédures adoptées dans ce domaine, ainsi que la stratégie du ministère visant à moderniser la gestion du patrimoine foncier de l’État afin d’accroître sa contribution à l’investissement et au développement.