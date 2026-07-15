La réalisation des Objectifs de Développement Durables (ODD) nécessite un véritable partenariat international et un environnement financier plus juste, a indiqué le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Abdelhafidh.

Intervenant lors du Forum politique de haut niveau (FPHN) des Nations Unies sur le développement durable, qui se tient du 13 au 15 juillet, à New York, le ministre a réitéré l’appel de la Tunisie à réformer le système financier international, à renforcer les mécanismes de financement du développement, à fournir les liquidités et à identifier des solutions à la dette souveraine.

L’objectif a-t-il ajouté est de permettre aux pays en développement et à revenu intermédiaire de faire face aux crises accumulées dont ils ne sont pas responsables.

Le ministre a passé en revue à cette occasion le troisième rapport national volontaire (RNV) de la Tunisie sur les ODD.

Il a mis l’accent dans ce cadre sur les principales politiques publiques et les réalisations dans les domaines ciblés, à savoir l’eau et l’assainissement, la transition énergétique, l’industrie et l’innovation, les infrastructures, les villes durables et les partenariats.

Il a exprimé l’engagement de la Tunisie en faveur de la coopération multilatérale et à poursuivre la collaboration avec tous ses partenaires, afin de concrétiser les engagements internationaux et réaliser les ODD de l’Agenda 2030.

Par ailleurs, Abdelhafidh s’est entretenu avec le Secrétaire général adjoint des Nations Unies et Directeur régional du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour les États arabes, Abdallah Al Dardari. Cette rencontre a permis d’évaluer le processus de coopération entre la Tunisie et le PNUD et de discuter des perspectives de son développement, conformément aux priorités de développement de la Tunisie.

Le ministre a présenté les grands axes du Plan de développement 2026-2030, soulignant que l’objectif principal de la réalisation de la croissance est d’améliorer le niveau de vie des citoyens et de réduire les disparités sociales et régionales.

De son côté, Al Dardari a réitéré l’engagement du PNUD à soutenir la Tunisie dans la mise en œuvre de ses priorités de développement, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de la gestion des ressources en eau, de l’économie du savoir et du développement régional, tout en œuvrant à mobiliser les ressources et les financements nécessaires pour soutenir ces programmes.