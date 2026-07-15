La ville de Hammam Lif s’apprête à accueillir la 44ème édition du Festival International de Boukornine, qui aura lieu du 26 juillet au 13 août 2026 au théâtre de plein air de Boukornine et l’Algérie sera l’invitée d’honneur de cet évènement. Le programme de cette édition comprend 16 soirées artistiques, entre 14 soirées musicales et 2 représentations théâtrales.

L’ouverture de cette édition le 26 juillet, sera assurée par l’artiste libanais Wael Jassar, qui marquera ainsi sa toute première apparition sur la scène du festival de Boukornine.

Quant à la clôture, elle aura lieu avec l’artiste Nour Chiba, le 13 août, célébrant ainsi le patrimoine musical tunisien à l’occasion de la Fête Nationale de la Femme Tunisienne.

Les soirées du festival seront animées par un ensemble d’artistes venus de Tunisie, d’Algérie, de Libye, de Palestine, de Jordanie, du Liban, de Cuba et du Mexique, au cours d’une édition qui met à l’honneur la musique algérienne à travers la programmation de quatre spectacles algériens répartis sur trois soirées.

La programmation des différents spectacles de cette édition se présente comme suit (22h) :

// 26 juillet : Soirée d’ouverture avec l’artiste libanais Wael Jassar

// 27 juillet : Outayl Maaoui

// 29 juillet : Nour et Selim Arjoun

// 30 juillet : Walid Tounsi

// 1er août : Spectacle du groupe « El Basta » d’Algérie

// 02 août : Hamza Bouchnak avec Or-Kes-Tra

// 3 août : Sofien Zaidi

// 4 août : Soirée latino avec Raùl Paz et Somos Nai de Cuba

// 05 août : Issinara et Sultan Gnaoua (Algérie)

// 6 août : Pièce de théâtre « Iqama Chahira » mise en scène par Abdelaziz Mehrezi

// 8 août : « Mono Blanco » (Mexique) et la Troupe Nationale tunisienne des arts populaires

// 9 août : Amine “Babylone” (Algérie)

// 10 août : « Wala Marra » (Palestine) et Nidhal Yahyaoui

// 11 août : Pièce de théâtre « Les fugueuses » de la metteuse en scène Wafa Taboubi

// 12 août : “Catharsis ” de Abderrahmane Ayadi avec la participation des artistes Adnène Chaouachi et Jordanienne Macadi Nahha

// 13 août : Soirée de clôture avec l’artiste Nour Chiba