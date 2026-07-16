La campagne de moisson lancée au début du mois de juin dans les différentes délégations du gouvernorat de Nabeul, touche à sa fin.

Le taux d’avancement a atteint 90%, avec 26.6000 quintaux de céréales collectés, un volume supérieur aux prévisions initiales et à la récolte de la campagne précédente, qui s’était établie à 240000 q, a indiqué le président de l’Union locale de l’agriculture et de la pêche de Menzel Temime et chargé des grandes cultures au sein de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (URAP) de Nabeul, Mohamed Charef Ben Mâaouia.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, mercredi, il a fait savoir que les superficies emblavées ont atteint, cette saison, près de 40 mille hectares, dont 17000 ha consacrés au blé dur.

La campagne s’est déroulée dans de bonnes conditions, sans difficultés au niveau de la collecte ou de l’évacuation des récoltes, grâce à la mobilisation des différents intervenants, a-t-il souligné.

Le gouvernorat de Nabeul, qui contribue à hauteur d’environ 15% à la production nationale de céréales, compte cinq centres de collecte disposant d’une capacité de stockage estimée à 150 mille quintaux.