La récolte des céréales a atteint un taux d’avancement de 86% à l’échelle nationale au 13 juillet 2026, avec un volume total collecté de 10,08 millions de quintaux, d’après les dernières statistiques publiées par l’Office des céréales.

Le volume collecté est réparti entre 9,5 millions de quintaux de céréales de consommation, soit 94 % de la collecte totale effectuée dans les centres de collecte et 588 000 quintaux de semences sélectionnées brutes, représentant 6% du total, collectés par les entreprises de production de semences.

Le gouvernorat de Béja arrive en tête avec 2,242 millions de quintaux collectés, soit 22, 25% de la production nationale. Il est suivi par les gouvernorats de Bizerte (1,398 million de quintaux soit 13,88% du volume collecté), Siliana (1,37 million de quintaux soit 13,65%), le Kef (1,366 million de quintaux/ 13,55 %) et Jendouba (1,020 million de quintaux/10,12 %).

Arrivent ensuite les gouvernorats de Zaghouan avec 648 000 quintaux collectés (6,43 %), Kairouan avec 645 000 quintaux (6,40 %), la Manouba (634 000 quintaux / 6,29 %), Nabeul (266 000 quintaux /2,64 %), Kasserine (136 000 quintaux /1,35 %), l’Ariana ( 135 000 quintaux /1,34 %), Gafsa (108 000 quintaux/ 1,07 %), Sidi Bouzid (99 000 quintaux /0,98 %), Sousse (4 000 quintaux /0,03 %) et Mahdia (59 quintaux).

L’évacuation des céréales vers les entrepôts de l’Office des Céréales et les minoteries se poursuit à un rythme soutenu, avec environ 4 millions de quintaux déjà acheminés au 13 juillet courant, a encore fait savoir l’office.

Par ailleurs, des commissions techniques procèdent actuellement à la sélection d’orge de la récolte 2026 pour constituer les stocks de réserve de semences contrôlées.

L’Office des Céréales rappelle qu’une cellule de suivi a été mise en place pour assister les agriculteurs et signaler tout retard de paiement ou difficulté technique via les numéros verts suivants : 95 99 75 21 / 80 10 67 88.