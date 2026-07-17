Le réseau tunisien des Instituts supérieurs des études technologiques (ISET) poursuit l’adaptation de son offre de formation aux mutations du marché de l’emploi et aux besoins de l’économie nationale, a indiqué la directrice générale des études technologiques au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Yomna Rebai.

S’exprimant en marge de la Journée nationale de l’orientation universitaire 2026, organisée mercredi à Sousse, la responsable a précisé que ce réseau regroupe 25 ISET placés sous la supervision de la Direction générale des études technologiques, chargée de la coordination et du suivi de ces établissements.

Selon elle, les ISET offrent des parcours diversifiés, allant des formations technologiques aux cursus d’ingénierie accessibles par concours nationaux et spécifiques, permettant aux étudiants de poursuivre leurs études tout en renforçant leur insertion professionnelle.

Rebai a souligné que les programmes sont continuellement actualisés selon une approche fondée sur les compétences, l’innovation et l’entrepreneuriat.

Cette évolution s’appuie notamment sur des projets de coopération internationale, la modernisation des cursus et le renforcement de la formation des enseignants.

Elle a également mis en avant la spécificité régionale des ISET, chaque établissement développant des filières en lien avec le tissu économique local.

Ainsi, l’ISET de Ksar Hellal est orienté vers le textile, tandis que d’autres proposent des spécialisations dans la production industrielle, les industries du bois, les énergies renouvelables ou les métiers de la mer.

La responsable a enfin insisté sur le renforcement des partenariats avec les entreprises et sur l’organisation de journées d’information destinées aux nouveaux bacheliers afin de les accompagner dans leurs choix d’orientation et de mieux faire connaître les débouchés offerts par ces formations.