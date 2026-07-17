La réalisation du développement dans la région arabe demeure tributaire de la pérennité de la paix, a indiqué le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh. Il a souligné que les messages de la région arabe adressés au Forum politique de haut niveau sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable traduisent l’attachement des pays arabes à la coopération régionale, en dépit des défis rencontrés.

Cette déclaration a été donnée à l’occasion de sa participation aux travaux du segment ministériel du forum, tenu du 13 au 15 juillet 2026 au siège des Nations Unies à New York, durant lesquels le ministre a passé en revue, en sa qualité de président du Forum arabe pour le développement 2026, les principaux messages de la région arabe adressés à cette instance onusienne.

Il a ajouté, selon un communiqué publié par le ministère, que les pays de la région arabe appellent à soutenir une vision arabe commune sur la sécurité hydrique, à garantir un accès équitable à l’énergie, à promouvoir la protection sociale en particulier pour les catégories les plus vulnérables, et à développer les politiques de technologie numérique, y compris l’intelligence artificielle.

Le ministre a, dans le même ordre d’idées, avancé que les pays arabes insistent sur la nécessité de mobiliser davantage de ressources, conformément à l’Engagement de Séville sur le financement du développement, qui englobe le financement mixte et le financement climatique concessionnel adapté aux priorités nationales.

Il a réitéré à cette occasion l’engagement de la Tunisie en faveur d’une action commune pour concrétiser ces priorités.

En marge de sa participation au forum, le ministre de l’Economie et de la Planification a pris part mercredi, à la réunion ministérielle des ministres africains de l’économie, placée sous le signe “l’impulsion de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et de l’Agenda 2036 de l’Union africaine à travers des actions transformatrices et coordonnées”, avec la participation de l’ONU, de l’Union africaine, de la Commission économique pour l’Afrique et du Programme des Nations Unies pour le développement.

Le ministre a, dans son intervention, exposé l’expérience tunisienne en matière de planification et de réalisation des objectifs de développement durable, notamment à l’échelle locale, évoquant également les efforts déployés pour renforcer la résilience à travers l’élaboration de politiques publiques intégrées dans les domaines de l’eau, de l’énergie et du climat, tout en plaçant l’inclusion sociale au cœur du processus de développement.

En marge des travaux de ce forum, Samir Abdelhafidh a eu une série d’entretiens bilatéraux, notamment avec le ministre saoudien de l’Économie et de la Planification, Fayçal Al-Ibrahim, avec qui il a examiné les opportunités de renforcer la coopération bilatérale, particulièrement dans les secteurs du commerce, de l’investissement et de l’échange d’expertises.

Il s’est également entretenu avec le ministre égyptien de la Planification et du Développement économique, Ahmed Rostom, en abordant plusieurs questions d’intérêt commun et des moyens de développer la coopération tuniso-égyptienne, notamment en matière de planification et de développement des compétences institutionnelles.