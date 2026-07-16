Une séance de travail s’est tenue, jeudi, au siège du gouvernorat de Tunis, au sujet de l’élaboration du programme régional de développement pour l’année 2026, lequel a été défini en tenant compte des priorités et des besoins du gouvernorat, selon un communiqué.

Présidant la réunion, le gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, a souligné l’importance stratégique de ce programme et son rôle dans l’amélioration des conditions et de la qualité de vie dans les différentes délégations du gouvernorat, en particulier dans les quartiers populaires à forte densité.

Le gouverneur a appelé à la nécessité de bien choisir les projets à inscrire au programme, en tirant les enseignements des expériences précédentes. Il a, à ce titre, appelé à éviter tout particulièrement la dispersion des interventions, privilégiant un nombre restreint de projets dans le cadre d’une stratégie de développement claire. L’objectif affiché est que les projets proposés soient intégrés, fonctionnels, viables et ayant un impact direct sur l’amélioration de la qualité de vie des habitants de la capitale, a ajouté la même source.

Imed Boukhris a, en outre, rappelé l’impératif de multiplier les efforts et d’intensifier les visites de terrain, invitant les responsables à renforcer la coordination entre les différentes parties prenantes afin d’achever les projets déjà inscrits au titre des années précédentes.

Ont assisté à la réunion les différents délégués du gouvernorat de Tunis, la chargée de la gestion des affaires de la municipalité de Sidi Hassine, le directeur régional du développement et de l’assainissement, la déléguée régionale aux affaires de la femme et de la famille à Tunis, le responsable de la sous-direction des projets et des programmes régionaux, ainsi que des représentants des municipalités relevant du gouvernorat de Tunis et des représentants de la Société nationale d’exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) (district du Bardo et celui de Tunis-Ouest), outre des représentants des directions régionales de la culture, de la jeunesse, des sports, de l’assainissement et de la santé.