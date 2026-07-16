Le Groupement professionnel des énergies renouvelables relevant de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) a exprimé, jeudi, son soutien à l’idée de stockage domestique de l’énergie électrique.

Réagissant aux récentes déclarations du Directeur général de l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME), Nafaa Baccari, concernant l’orientation vers l’adoption de solutions de stockage domestique de l’énergie électrique, le groupement a estimé que cela constitue une avancée stratégique majeure, capable d’ouvrir de nouveaux horizons pour le système d’autoproduction énergétique en Tunisie.

L’intégration des systèmes de stockage à l’autoproduction constitue, selon le groupement, un pilier fondamental pour accroître la flexibilité du réseau électrique national, réduire l’impact des coupures de courant en permettant l’utilisation de l’énergie stockée en cas de besoin et alléger la pression sur le réseau, particulièrement lors des périodes de pic de consommation, améliorant ainsi la qualité globale de l’approvisionnement.

Pour concrétiser cette vision, le Groupement appelle l’ANME et la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG) à finaliser rapidement les cadres techniques et réglementaires nécessaires afin de permettre aux citoyens et aux entreprises de bénéficier des avantages du stockage de l’énergie solaire.

Le Groupement préconise, aussi, l’exonération ou la réduction des droits de douane sur les batteries dédiées aux énergies renouvelables et la révision des taxes sur les panneaux solaires afin de réduire le coût d’investissement initial et de généraliser l’autoproduction.

Le Groupement a affirmé que le soutien du stockage d’énergie est un investissement stratégique pour répondre à la demande croissante d’électricité et accélérer la transition énergétique du pays, exprimant sa disposition à mettre son expertise à la disposition des autorités pour garantir le succès de cette initiative nationale.