La crise financière des pharmacies privées atteint un seuil critique. Entre dettes accumulées, engagements non respectés par la Caisse nationale d’assurance maladie et pressions administratives, le secteur menace de s’effondrer. Les pharmaciens alertent sur un danger immédiat pour la continuité de l’accès aux médicaments et appellent les autorités à une intervention urgente.

Les pharmacies privées vivent une situation financière dramatique. Beaucoup ont épuisé toutes leurs ressources pour maintenir leur activité, tandis que les banques ont durci leurs conditions de paiement. Résultat : un nombre croissant de pharmaciens n’arrivent plus à s’approvisionner en médicaments.

Suspension du tiers payant

Face à l’accumulation des dettes et au non-paiement des créances, plusieurs pharmacies ont déjà cessé de fonctionner dans le cadre du système du tiers payant. Le bureau national des pharmaciens rappelle que cette décision, lourde de conséquences pour les patients, est la conséquence directe du non-respect des engagements pris par la CNAM.

Des engagements bafoués

Malgré les avertissements répétés et les correspondances adressées aux autorités (février, avril et mai 2026), l’accord signé le 15 janvier 2026 sous l’égide du Président de la République n’a pas été respecté. Les promesses de versements financiers n’ont été que partiellement tenues, aggravant une crise de liquidités déjà étouffante.

Pratiques illégales et pressions administratives

Le bureau national dénonce des pratiques contraires à la loi : refus de régler les factures de certains pharmaciens, fermeture de la plateforme électronique officielle, imposition d’un nouvel outil numérique non conforme, sans période transitoire. À cela s’ajoutent des pressions illégales de certaines municipalités et des procédures judiciaires contre des pharmacies, menaçant directement la continuité du service.

Décisions du bureau national

1. Réactivation de la décision de l’assemblée générale d’octobre 2025 pour protéger les pharmacies.

2. Mandat donné au bureau juridique pour engager toutes les procédures judiciaires et administratives contre la CNAM.

3. Suivi du dossier des municipalités et opposition à toute mesure illégale.

4. Suspension du système du tiers payant à partir du 1er août 2026 si les engagements financiers ne sont pas respectés avant le 31 juillet.

Les pharmacies, pilier de la sécurité sanitaire

Le bureau national rappelle que les pharmacies privées ne sont pas de simples entreprises : elles constituent un pilier essentiel de la sécurité sanitaire et pharmaceutique nationale. Elles ont assumé, durant des années, des charges financières considérables pour garantir aux citoyens leur droit au médicament.

Appel aux autorités

Dans une ultime alerte, les pharmaciens appellent la Cheffe du gouvernement et les ministres de la Santé, des Affaires sociales, du Commerce et des Finances à assumer leurs responsabilités. Ils exigent une intervention immédiate et concrète pour sauver le secteur et assurer la continuité de l’approvisionnement en médicaments.

Sans action rapide et décisive, le pays risque de voir s’effondrer un maillon vital de son système de santé : les pharmacies privées, garantes du droit fondamental des citoyens à l’accès aux soins et aux médicaments.

WMC + Communiqué