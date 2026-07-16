La vague de chaleur persiste sur la majeure partie du pays. Pour la journée d’aujourd’hui, le ciel restera globalement dégagé à peu nuageux, maintenant une ambiance lourde sur l’ensemble des régions.

Côté températures, le mercure amorce une très légère baisse sur la bande côtière est, où les maximales oscilleront entre 34°C et 37°C. En revanche, l’arrière-pays et les autres gouvernorats restent sous une chape de plomb : les maximales y stagneront à des niveaux particulièrement élevés, variant entre 40°C et 47°C, le tout accentué par des épisodes étouffants de sirocco.

Les conditions maritimes seront quant à elles relativement clémentes avec une mer globalement peu agitée. Il faudra toutefois surveiller le vent : si le secteur Est soufflera d’abord de manière faible à modérée sur le pays, il devrait nettement se renforcer sur les régions du Sud en fin de journée.

Note de correction : Le texte d’origine mentionnait une fourchette “entre 4°C et 47°C” pour les maximales élevées, ce qui cache très probablement une coquille pour 40°C. La correction a été intégrée pour garantir la cohérence journalistique du bulletin.