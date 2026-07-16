Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a appelé, jeudi, les acteurs des circuits de distribution à respecter les normes régissant le stockage des produits de l’agriculture et de la pêche, pour mieux valoriser la production et la récolte nationales.

Le ministère a souligné que le stockage constitue un mécanisme stratégique essentiel pour soutenir la production nationale, favoriser les exportations, garantir la consommation locale et réguler le marché tout au long de l’année, en particulier durant les périodes de soudure saisonnière.

Il a rappelé que l’activité de stockage est régie par un ensemble de lois et de procédures qui définissent strictement les règles permettant de distinguer le stockage organisé des pratiques de stockage anarchique ou monopolistique.

Pour rester en conformité, les différents intervenants sont tenus de déclarer les locaux de stockage ainsi que les mouvements de stocks, d’assurer l’approvisionnement du marché via les circuits organisés et de respecter les prix légaux en vigueur. Ils doivent également, tenir à jour tous les documents légaux, commerciaux et comptables, notamment les contrats, les registres de stockage, les factures et les bons de livraison.

Le département du commerce a ainsi exhorté les professionnels à poursuivre leurs activités normalement et à s’impliquer dans la constitution de stocks régulateurs et stratégiques, les invitant à contacter ses services pour obtenir des clarifications juridiques ou pour résoudre toute difficulté liée à l’exercice de leur activité.